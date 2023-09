Amici sta per tornare con la nuova edizione. Il talent show andrà in onda, con la prima puntata dedicata ai casting, domenica 24 settembre 2023, a partire dalle 14, su Canale 5. Come sempre, alla conduzione, troveremo Maria De Filippi con una novità per quanto riguarda il cast dei docenti. Arisa, infatti, dopo essere tornata nella precedente stagione, ha deciso di seguire una nuova avventura come coach a “The Voice Kids” su Rai 1. Al suo posto torna Anna Pettinelli. Restano, invece, Raimondo Todaro, Emanuel Lo ed Alessandra Celentano per il ballo mentre Anna Pettinelli ritroverà Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Giovedì 24 settembre 2023 ci sarà la registrazione della prima puntata di Amici 23. L’account X di Amicii_news aggiornerà gli utenti di quello che si potrà vedere domenica 24 settembre. E noi ve lo riporteremo qui domani sera, intorno all’ora di cena.

Lo scorso anno il talent show è stato vinto da Mattia Zenzola, ballerino scelto da Raimondo Todaro nella sua squadra. Per quanto riguarda, invece, il circuito di canto, a trionfare è stata Angelina Mango, protagonista quest’estate della hit di successo “Ci pensiamo domani”.

Nella video intervista per l’uscita del suo album, la cantante ci aveva raccontato il bilancio della sua esperienza:

Bilancio buono, sono molto contenta, soddisfatta. Il momento più bello è stata quando ho cantato per la prima volta “Voglia di vivere” e il pubblico l’ha cantata al posto mio. Sono impazzita (sorride). Quello più difficile forse è un periodo, tra il pomeridiano e il serale. Se al serale tutto è diventato più grande e più bello, mi sentivo molto piccola. Ho avuto una settimana brutta ma poi è andata molto meglio

E sul disco “Voglia di vivere”…

Quell’immagine nella cover è il mimo del titolo, come se lo stessi mimando. Sto ballando ad occhi chiusi e non mi interessa di niente. Ho solo voglia di fare quello che ho costruito, prendermi la responsabilità di quello che ho fatto. Voglia di vivere è un messaggio positivo, mi piace che il mio lavoro abbia questo titolo