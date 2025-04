Amici, Chiamamifaro rompe il silenzio dopo l’eliminazione: le sue parole

Una doccia fredda per tutti i suoi fan: Chiamamifaro ha perso il ballottaggio con SenzaCri e adesso non fa più parte della scuola di Amici. Un’eliminazione sopraggiunta ad un passo della finale dopo mesi che lei stessa ha definito “assurdi”.

Angelica Gori, figlia d’arte, nata a Bergamo si è fatta conoscere per quello che è, attraverso la sua voce, la sua determinazione e il suo grande amore per la musica. Una passione che ha coltivato fin da bambina e che l’ha condotta ad inseguire questo suo sogno con gli studi a Milano.

Figlia di Giorgio Gori e Cristina Parodi, Angelica ha scelto proprio il nome d’arte Chiamamifaro perchè per lei la musica, come ha raccontato in un’ intervista è la sua luce, il suo porto sicuro e così vorrebbe che fosse anche per gli altri, attraverso le sue canzoni.

Ho imparato a far parlare anche Angelica

Angelica Gori, dopo la sua eliminazione da Amici 24 durante la puntata del Serale andata in onda sabato 12 aprile, si è sfogata sui social. Attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, la cantante ha voluto salutare la scuola e condividere il bilancio della sua esperienza nel talent show.

Angelica definisce i sei mesi trascorsi ad Amici come “i più assurdi della mia vita”, sottolineando quanto questo percorso l’abbia fatta crescere sia dal punto di vista personale che artistico. Nonostante la sua natura riservata, è riuscita a raccontarsi attraverso la musica, il mezzo con cui da sempre riesce ad esprimersi al meglio. Nel talent show di Maria De Filippi però, ha imparato a far parlare anche la parte più intima di sé, Angelica, e questo per lei è stato un traguardo importante.

Nel suo messaggio racconta di essersi sentita “giusta, sbagliata, grande, piccola, amata, odiata, malinconica, felicissima, capita”, ma soprattutto autentica. “Dentro la scuola di Amici ho imparato a far parlare anche Angelica e ho scoperto che non era poi così male. Mi sono sentita giusta, poi sbagliata, poi grande, poi piccola, amata e odiata, malinconica, felicissima, capita.” Queste le sue parole.

Si dice fiera del modo sincero e gentile con cui si è raccontata, e spera che chi l’ha seguita sia riuscito a entrare nel suo mondo. “Ho lasciato un pezzettino di cuore in ogni esibizione che ho fatto, in ogni canzone che ho scritto. Ho lasciato un pezzettino di cuore ad ognuno dei miei compagni di viaggio, coinquilini e soprattutto amici che ringrazierò sempre. Esco di qua ancora più certa di chi sono e di chi sarò, della musica che faccio e di quella che farò”.

Poi i ringraziamenti alla produzione e alla redazione, ai vocal coach, ai tecnici, ai costumisti e a tutto lo staff che lavora dietro le quinte del programma, dicendo di non essersi mai sentita sola. Un ringraziamento speciale lo ha riservato a Maria De Filippi: “Grazie Maria, perché da te mi sono sentita capita dal primo giorno che sono entrata nella scuola”