Amici torna sabato 25 marzo 2023 con la seconda puntata del serale, condotto da Maria De Filippi e oggi si terrà la registrazione con tutte le anticipazioni. Anche in questa 22esima edizione, a sfidarsi saranno tre squadre composte da una coppia di professori -di ballo e canto- che nei mesi scorsi hanno formato la classe del talent show. Sono 15 gli alunni ammessi all’ultima fase del programma, tra cantanti e ballerini. Le squadre sono composte da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Arisa e Raimondo Todaro. Chi sarà eliminato nel secondo appuntamento? Lo scopriremo oggi grazie alle registrazioni del programma che avverranno nel pomeriggio. E noi di Soundsblog vi terremo aggiornati con tutti gli spoiler.

Quest’anno è stata completamente rivoluzionata anche la giuria. Dopo Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, nella 22esima edizione a valutare e giudicare le performance sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi. Sono loro a doversi esprimere dopo l’esibizione e le sfide, preferendo un concorrente rispetto all’altro.

Nella prima puntata di Amici sono stati eliminati Megan (ballerina) e NDG (cantante). A trionfare, in tutte e tre le manche, sono stati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano:

Ecco, a seguire, gli allievi ancora in gara al serale di Amici 2023,

I cantanti sono:

Cricca per il team di Lorella Cuccarini

Federica e Wax per il gruppo di Arisa

Piccolo G e Aaron per Rudy Zerbi

I ballerini ammessi sono:

Ramon, Gianmarco e Isobel per il team di Alessandra Celentano

Maddalena e Samu per la squadra di Emanuel Lo

Mattia e Alessio per Raimondo Todaro

Non è stato ancora reso noto, in questo caso, se gli eliminati di sabato 25 marzo saranno due, come nell’esordio del programma, oppure un solo allievo. In settimana sono stati assegnati i primi guanti di sfida, tra questi uno che coinvolgerebbe Wax contro Aaron e proposto da Arisa in risposta a quello di Rudy Zerbi, rifiutato.

Aggiornate il post per scoprire chi sarà l’eliminato di questo secondo serale di Amici con le nostre anticipazioni.