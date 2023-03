Stasera, 25 marzo, andrà in onda la seconda puntata del serale di Amici 2023, condotto -come sempre- da Maria De Filippi. A partire dalle 21.20 circa sarà trasmesso il nuovo appuntamento con il talent show, registrato giovedì scorso. In questa edizione ci sono alcune novità, legate principalmente alla giuria, completamente nuova. Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi sono chiamati a valutare e giudice le sfide di canto e ballo messe in atto dai docenti delle tre squadre in gara. Quali saranno i concorrenti che dovranno abbandonare il talent show, dopo l’addio di Megan e NDG? Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21,20 circa.

Amici 2023, serale, la seconda puntata: professori

I professori, anche quest’anno, sono stati suddivisi in tre squadre, anche in base alle loro preferenze. E così, ecco la formazione composta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, in seguito Arisa e Raimondo Todaro e, infine, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Nella prima puntata, a trionfare è stato il team composto da Zerbi/Celentano e sono stati eliminati due allievi, come già evidenziato, uno di canto e una di ballo.

La prima puntata di Amici è andata in onda sabato 18 marzo. Solitamente le puntate per ogni edizione sono 9. Mantenuto questo numero di emissioni, la finale -in diretta- potrebbe andare in onda domenica 14 maggio 2023. Non sabato poiché è prevista la finale del’Eurovision Song Contest 2023

Amici 2023, anticipazioni serale, seconda puntata 25 marzo

Potete leggere le anticipazioni sulla puntata -e chi sarà eliminato- cliccando qui. Se non volete rovinarvi la sorpresa, invece, appuntamento alle 21.20 stasera su Canale 5.

Dove vederlo in tv e streaming

La seconda puntata del serale di Amici andrà in onda sabato 25 marzo e sarà possibile seguirla su Canale 5 dalle 21.25 circa e in streaming sul sito Mediasetplay. Noi di Soundsblog lo seguiremo con il nostro puntuale liveblogging. Vi aspettiamo.