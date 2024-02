Amici, anticipazioni 3 marzo 2024: classificato, chi va al serale e chi è eliminato

Amici 2024 torna domenica 3 marzo con una nuova puntata del pomeridiano con la conduzione di Maria De Filippi. Siamo arrivati sempre più vicini all’appuntamento con il serale del talent show e iniziano ad essere assegnate ufficialmente le maglie. I posti disponibili, in base a quanto comunicato dalla redazione, sono 15. E adesso, nella casetta, i concorrenti – tra cantanti e ballerini- sono 17. Due di loro, quindi, rischiano di non poter accedere allo step più ambito del programma. Chi dovrà rinunciare al sogno, a poche settimane? Oggi si terranno le registrazioni della prossima puntata e noi di Soundsblog vi daremo tutte le anticipazioni e gli spoiler.

Durante gli ultimi appuntamenti del daytime, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno spinto i colleghi ad assegnare le maglie a Nicholas e Ayle se convinti del loro talento, visto la loro perseveranza nel fargli continuare il loro percorso all’interno del programma. Ricordiamo che il cantante aveva deciso di abbandonare Amici per poi pentirsene e chiedere di tornare in gara. La sua insegnante, Anna Pettinelli, gli ha dato un’altra possibilità di rientrare in gioco, attirando le critiche degli altri docenti (ad eccezione di Lorella Cuccarini).

Chi saranno i due concorrenti che saranno eliminati dal programma a un soffio dal serale?

Amici, anticipazioni puntata 3 marzo 2024

Durante la puntata registrata oggi, si svolgeranno le consuete gare di canto e di ballo che, attraverso il parere dei giudici esterni, vedrà anche un allieve in ultima posizione che dovrà consegnare la maglia al proprio insegante. A quel punto, il docente dovrà capire se confermargli il posto all’interno della scuola, sospenderlo oppure eliminarlo direttamente.

I professori saranno chiamati a decidere chi, tra gli allievi di canto e di ballo della propria squadra, meriteranno un banco in vista della fase finale del talent show. I posti sono limitati e sarà necessario fare scelte che non accontenteranno tutti…