“Fals0, bastard*…” queste le parole pronunciate da Wax durante la puntata di Amici 2022, una volta tornato al posto. Insulti pronunciati verso Rudy Zerbi e mostrate nella puntata del daytime di oggi del talent show.

“Quando stavo apprezzando ad Albe che stava andando avanti senza essersi fermato” è il primo commento dell’insegnante di Amici 2022.

“Effettivamente il comportamento di Waz è troppo spontaneo… Una sua cadenza dire questa cosa…” cerca di comprenderlo, Arisa.

“Stavo parlando tra me e me… e le ho dette ad alta voce” di giustifica Wax, mentre Lorella interviene sottolineando che se le ha dette le pensa. “Non parlavo con nessuno… Sono un ragazzo che non conosce la calma. La prima cosa che faccio è scusarmi. Non lo penso”

❗ La classe di #Amici22 è stata convocata in studio perché il prof Zerbi ha un video da mostrare a tutti! Posted by Amici di Maria De Filippi on Monday, October 10, 2022

Arisa prende la parola:

“Ci deve essere il rispetto dei ruoli e dovete capire che siete in una scuola e darvi una regola. E avete anche un microfono attaccato al viso. Uno può avere un’opinione su qualcuno ma dalla parte della ragione di passa a quella del torto. Devi sempre contare fino a dieci e quando pensi che è una cosa detta ad un’altra persona, potrebbe offendere te, devi stare tranquillo”

Lorella continua:

“Non dovete pensare che noi, da questa parte, ci divertiamo a dire delle cose. Ci aspettiamo che voi sappiate recepire le critiche in maniera costruttiva. L’educazione è mancata, Wax”

“Chissà quante cose pensa la gente e non la dice…” continua lui. “L’ho detta tra me e me, ho mancato di rispetto, mi scusa. Ma sto migliorando con le critiche ed è un lavoro che faccio. Non mi sono mai mostrato irrispettoso nei confronti di Rudy e lo ringrazio per il lavoro che mi ha dato”

Zerbi chiede nuovamente ad Arisa se ha intenzione di prendere un provvedimento nei confronti di Wax. Zerbi chiede il parere dei compagni.

NDG è meno d’accordo sul fatto di dire la propria opinione quando un giudice interno deve ancora dare una valutazione (“Per il resto hai completamente ragione, Rudy”).

Arisa sottolinea di dover essere se stesso ma “con un filo di educazione”. Ma Wax è convinto di essere educatissimo. Ramon lo raggiunge assicurando che sono tutti dalla sua parte e che deve essere rispettoso.

Arisa, come provvedimento, deve fare la pulizie, per una giornata intera, al posto dei suoi compagni. Per Zerbi lascia il tempo che prova.

“La sua insegnante sei tu… Si parla di errori che accadono settimana dopo settimana, e non mi riferisco solo a lui. E poi penso che, al di là delle sue esperienze di vita, chiunque venga qua sappia che dare del falso, bastard0 ad una persona, non si fa. Non servono esperienze di vita. Posso dirti che non mi piace come canti ma non ti do del fals0, bastard0. Lui non lo dice su una cosa detta a lui ma che stavo dicendo ad un altro ragazzo, ad Andre. E gli stavo facendo un complimento!”

Arisa assicura che, se dovesse capitare ancora durante il suo percorso ad Amici 2022, i provvedimenti saranno ancora più duri.