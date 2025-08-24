Amici 24, dubbi sulla coppia Luk3 e Alessia: voci sui social e rumors di separazione. Ma adesso il cantante risponde: cosa succede davvero?

Amici 24, Luk3 e Alessia rottura in vista? Gli indizi che hanno fatto tremare i fan

Come vuole la tradizione, anche questa edizione di Amici ci ha regalato non solo talenti, ma anche storie personali che, come il “Superclassico” di Ernia, affascinano milioni di giovani telespettatori.

Tra queste, la storia tra Luk3 e Alessia Pecchia è stata tra le più seguite, nata all’interno della casetta e divenuta subito oggetto di affetto e curiosità da parte dei tanti fan.

A poche settimane dalla fine del programma, però, l’attenzione social si è nuovamente accesa sulla coppia: alcuni segnali avrebbero fatto sorgere preoccupazioni riguardo a una potenziale rottura, agitando coì il loro vasto seguito.

Ma quali sono le vere ragioni dietro a questi segnali e quanto sono reali le voci su una crisi? Su questo è intervenuto Luk3 stesso: dove sta la verità?

I timori dei fan

Secondo quanto scritto da Cosmopolitan, i timori dei fan sono esplosi dopo una story di Instagram pubblicata da Luk3, dove il giovane artista interpretava il brano Missili di Frah Quintale e Giorgio Poi. Le parole della canzone, che parlano di una coppia che sta attraversando un momento difficile, sono state interpretate da molti come riferimento indiretto alla sua relazione con Alessia. «Ogni volta che va male ne dobbiamo parlare… Quanto dobbiamo soffrire prima di un po’ d’amore?», questa la frase che avrebbe portato gli users a pensare ad un messaggio criptico.

A supportare le voci, vi sarebbe il fatto che i due raramente appaiano insieme sui social. La mancanza di contenuti condivisi avrebbe ulteriormente stimolato tali voci e preoccupazioni. Tuttavia, poche ore dopo la pubblicazione, Alessia ha caricato sul suo profilo TikTok un video in cui due fan indossavano una maglietta dedicata alla coppia. Un gesto che, per quanto non rappresenti una dichiarazione ufficiale, sembrerebbe contraddire le voci di rottura.

Sano bisogno di privacy

A fare chiarezza, poi, ci ha pensato lo stesso Luk3. In un’intervista recentemente rilasciata al programma YouTube Dimmi di te condotto da Lorella Cuccarini, il cantante ha chiarito che la scelta di apparire poco insieme è semplicemente legata ad un più che legittimo desiderio di riservatezza.

«Qualcuno si lamenta che mostriamo poco sui social, ma a me piace tenere per noi le cose private. La cosa che amo in lei è la sua riservatezza e la voglia che ha di vivere. Insieme stiamo davvero bene e non potevo chiedere di meglio», ha affermato l’artista. Al momento, quindi, non ci sono conferme riguardo a nessuna separazione tra Luk3 e Alessia. In attesa di ulteriori aggiornamenti, i fan possono decisamente stare tranquilli!