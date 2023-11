Amici 23, verifica a sorpresa di teoria musicale. La maggior parte degli allievi non risponde o sbaglia. Delusione di Lorella Cuccarini

I cantanti vengono convocati a sorpresa in sala relax durante il daytime di Amici 23 mercoledì 15 novembre 2023. Tra l’incredulità generale, gli allievi vengono poi invitati a recarsi in studio. “Interrogazione di teoria musicale!” si preoccupano i ragazzi, prima dell’ingresso di Lorella Cuccarini e Giovanni Sciabbarrasi.

3 assenze su 8 lezioni di Lil Jolie, evidenzia l’insegnante di canto. “Non vorrei che ci fosse un prendere sottogamba questo aspetto importante. Non pensate che la teoria musicale non sia importante”, li avverte.

Sarah scende per prima. “Quanti sedicesimi servono per riempire una battuta di 3/4?” è una delle domande poste all’allieva. Tre quesiti, due esatti e uno sbagliati.

Si passa a Lil Jolie, colei con più assenze. E sbaglia tutti i quesiti posti dal pianista e direttore d’orchestra, maestro di Amici 23.

“Sono cose che dovreste sapere a distanza di otto lezioni!” sottolinea Lorella Cuccarini, dopo aver rimandato in casa Lil Jolie e Sarah, le prime due interrogate.

Scende Petit in centro studio e anche con lui le cose non procedono bene. Ayle ha “Il vuoto totale”.

“Devo rimettermi in pari un attimo” ammette.

Matthew se la cava meglio rispetto ai suoi compagni. Stella è la migliore e risponde bene a tutte le domande.

Holden, nella squadra di Rudy Zerbi, ha diverse difficoltà. Mida ha problemi con il solfeggio. Mew non sa rispondere e se ne va con un “Mi dispiace”.

Arriva Holy Francisco ma anche lui ha diversi tentennamenti nel rispondere ai quesiti. E con i solfeggi non inizia nemmeno…

Tornano tutti i ragazzi in studio.

Il maestro darà i voti e Lorella Cuccarini critica i risultati:

“La prima verifica… male male male. Non dovrete mancare le lezioni, recuperare il tempo perduto. Il maestro non riesce ad andare avanti col programma. Holden è inutile che ridi… Se pensi che stiamo facendo un giochetto… Non stiamo perdendo tempo”.