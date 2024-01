Oggi, domenica 7 gennaio 2024, a partire dalle ore 14, andrà in onda su Canale 5 un nuovo speciale pomeridiano di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla 23esima edizione.

Anche in questo quattordicesimo speciale, gli insegnanti di Amici, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli (docenti di canto) e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo (docenti di danza) metteranno alla prova il talento e le capacità dei 19 allievi attualmente presenti nella scuola, attraverso gare, compiti e sfide.

Amici 23: puntata di oggi 7 gennaio 2024, ospiti

Nella puntata di oggi, a giudicare le sfide di canto ci saranno il produttore e musicista Carlo Di Francesco, ex insegnante di Amici, e il maestro Adriano Pennino.

In studio, invece, a rappresentare le due emittenti radiofoniche RTL 102.5 e Radio Zeta, ci sarà Federica Gentile, che svelerà il vincitore del contest legato a Radio Zeta.

Nello speciale di oggi, inoltre, ci saranno due ospiti musicali, entrambi ex allievi del talent show.

In studio, ci sarà Tancredi, che si esibirà con il singolo Perle, canzone che è stata presentata durante la finale di Sanremo Giovani 2023, andata in onda lo scorso 19 dicembre su Rai 1, che ha messo in palio tre posti tra i Big per la prossima edizione del Festival di Sanremo.

Giordana Angi, invece, presenterà il suo nuovo singolo dal titolo Ritorno sempre a te, canzone che è contenuta nell’EP intitolato Giordana, pubblicato lo scorso novembre.

Amici 23: puntata di oggi 7 gennaio 2024, anticipazioni

Lo speciale che andrà in onda oggi su Canale 5 è stato registrato lo scorso 5 gennaio.

Su Soundsblog, è presente l’articolo contenente tutti gli spoiler dello speciale che verrà trasmesso oggi.

Amici 23: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la puntata di oggi di Amici 23 su Canale 5 a partire dalle ore 14 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

Noi di Soundsblog, sempre a partire dalle ore 14, seguiremo l’appuntamento in tempo reale con il nostro consueto liveblogging.