Oggi, domenica 17 dicembre 2023, a partire dalle ore 14, andrà in onda su Canale 5 un nuovo speciale pomeridiano della ventitreesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Anche in questo tredicesimo speciale, gli insegnanti di Amici, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, per quanto riguarda il canto, e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, per quanto concerne la danza, metteranno alla prova il talento e le capacità dei 18 allievi attualmente presenti nella scuola, con gare di canto e di ballo, compiti e sfide.

Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento del pomeridiano domenicale del talent show?

Soundsblog seguirà in tempo reale anche questa puntata.

Amici 23: puntata di oggi 17 dicembre 2023, ospiti

A giudicare la gara di canto che vedremo oggi saranno il conduttore Gerry Scotti, lo scrittore, sceneggiatore e regista Antonio Dikele Distefano e la cantautrice e autrice Federica Camba.

L’ex insegnante di Amici Veronica Peparini, invece, sarà la giudice della gara di ballo.

Il giudice esterno che deciderà le sorti di Lil Jolie, che oggi affronterà la propria sfida, invece, sarà Martina Giannitrapani, A&R di BMG.

Gli ospiti musicali di questa puntata, infine, saranno gli Articolo 31 e i Coma_Cose che si esibiranno con il singolo realizzato in collaborazione, dal titolo Una cosa bene, pubblicato lo scorso 8 dicembre.

Gerry Scotti, inoltre, oltre a giudicare i cantanti, presenterà il suo cd natalizio, dal titolo Gerry Christmas.

Amici 23: puntata di oggi 17 dicembre 2023, anticipazioni

Lo speciale che va in onda oggi su Canale 5 è stato registrato lo scorso 14 dicembre. Su TvBlog, trovate l’articolo con gli spoiler di questo tredicesimo speciale.

Amici 23: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la puntata di oggi di Amici 23 su Canale 5 a partire dalle ore 14 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

Noi di Soundsblog seguiremo l’appuntamento con il nostro consueto liveblogging.