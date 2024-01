Nuovo appuntamento oggi, 25 gennaio, con le registrazioni della nuova puntata di Amici 2024 che andrà in onda domenica 28 gennaio. Siamo arrivati già al diciassettesimo appuntamento con il talent show condotto da Maria De Filippi, in attesa del serale, previsto a partire da marzo di quest’anno. Il corpo docente di quest’edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi vede Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli nel ruolo di professori di canto e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo professori di danza.

1 Indice Amici 2024, anticipazioni puntata 28 gennaio

Amici 2024, anticipazioni puntata 28 gennaio

Cosa accadrà nella puntata in onda domenica 28 gennaio e registrata giovedì 25 gennaio? Lo scopriremo fra poco, grazie alle anticipazioni riportate dall’account X di Amicii_news.

Sempre grazie all’account X di Amicii news, vi terremo aggiornati sui cantanti o ballerini a rischio, su eventuali sfide e sull’esito dei compiti assegnati dai vari insegnanti agli allievi delle squadra avversarie.

Scopriremo chi saranno i giudici di canto e di ballo invitati per dare una valutazione agli allievi in gara. Tra gli ospiti di canto non potranno esserci i concorrenti di Sanremo 2024, i 30 cantanti in gara, proprio per una clausola che vieta l’esibizione live in altri programmi, prima della loro presenza sul palco del Teatro Ariston.

Durante la puntata, infatti, si svolgeranno le consuete gare di canto e di ballo che, attraverso il parere dei giudici esterni, vedrà anche un allieve in ultima posizione che dovrà consegnare la maglia al proprio insegante. A quel punto, il docente dovrà capire se confermargli il posto all’interno della scuola, sospenderlo oppure eliminarlo direttamente.

Nelle ultime settimane sono entrate anche due nuove cantanti, Kia (scelta da Lorella Cuccasini) e Nahaze (della squadra di Anna Pettinelli). Le due hanno sostituito Mew e Matthew che hanno abbandonato improvvisamente il programma per motivi personali.

Appuntamento a più tardi per seguire gli aggiornamenti e scoprire tutte le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 2024.