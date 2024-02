Chi sarà ammesso al serale di Amici 2024 dopo Dustin? A questa domanda potremmo trovare una risposta domenica 11 febbraio, a partire dalle 14, su Canale 5. Ma oggi, eccezionalmente mercoledì 7 febbraio, si sono tenute le registrazioni della puntata e, grazie all’account X di Amicii_news, vi daremo tutte le anticipazioni su quello che vedremo domenica.

Quest’anno gli insegnanti vedono il ritorno di Anna Pettinelli e l’addio di Arisa (migrata come coach a The Voice Kids e The Voice Senior). Confermati, invece, per quanto riguarda il canto Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi (insieme alla Pettinelli) mentre per la danza ritroveremo Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Amici 2024, anticipazioni 11 febbraio

Ecco le anticipazioni e gli spoiler sulla puntata in onda domenica 11 febbraio 2024.

Ospite Olly che canta il brano “A squarciagola”.

I giudici di canto sono Beppe Vessicchio, J-Ax e Gaetano Curreri mentre Daniel Ezralow è quello per il ballo.

Ad accedere al serale dopo Dustin è nuovamente un componente della squadra di ballo. Parliamo di Gaia. Ha ricevuto la notizia mentre era in casetta per un problema al ginocchio. Nel frattempo, Maria De Filippi ha sgridato gli alunni per il disordine nella loro casa.

Ecco la classifica di canto:

Petit Lil Jolie Sarah Martina Malia Kia Holden Nahaze Ayle Mida

Lorella ha mantenuto la maglia di Mida e non gliel’ha riconsegnata subito.

I primi tre classificati hanno fatto una gara di inediti e ha vinto nuovamente Petit.

Ecco la classifica di ballo:

Marisol Sofia Lucia Nicholas/Kumo Giovanni

Poi arriva una gara di improvvisazione per Dustin, Nicholas e Lucia. A trionfare è Dustin che ottiene una borsa di studio in Finlandia.

Kumo balla un cha cha cha con Francesca Tocca ma la Celentano gli assegna uno zero.

Sarah canta Vacanze romane, come compito, ma non supera la prova e piange.

Anche Ayle ha un esercizio, quello di cantare La vasca di Alex Britti. Per la Pettinelli è sufficiente, per la Cuccarini non è stato convincente.