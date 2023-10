La puntata del daytime di Amici 2023 di martedì 3 ottobre si apre con Simone in crisi. Ma cosa è successo ad aver portato il ballerino alle lacrime?

“Sei un piccolo allievo, caruccetto per essere gentile. Non mi piaci come danzatore ma hai mancanza di tecnica modern. Non sono visto nulla di tecnico ma solo movimento buttati qua a là” queste le parole iniziali della lettera scritta da Alessandra Celentano.

Simone ammette i suoi limiti ma “ciò che vedo io come tecnica non è solo quello ma anche dinamicità e presenza scenica, non credo mi manchino, forse posso risultare presuntuoso. Ma penso di averle queste cose…”

Accetta il compito anche se in crisi per l’esibizione che dovrà fare (con culotte e canotta).

Dopo la dimostrazione video, vede le difficoltà della prova anche se molte cose pensa di riuscirle a fare (“Ma tanti virtuosismi li trovo difficili”).

Simone incontra il suo professore. Emanuel Lo rassicura il suo allievo:

“Devi lavorare su questa parte profonda e iniziare a guardarti come Simone che entra in studio e cosa fa? Balla. Il tuo fisico comunica. Tu quando balli sei forte”

La coreografia è molto difficile, secondo l’allievo. Ma il suo insegnante è convinto che possa farcela e quindi accetta il compito di Alessandra Celentano.

Amici 2023. Sarah in sfida con Alice: la decisione di Anna Pettinelli

E’ arrivata la decisione di Anna Pettinelli per la sfida con Alice. Sarah è convinta che sia a essere messa in discussione. E infatti è così.

“Alice è talentuosa, ha suonato in Italie e all’Estero. In lei ho notato la fame di musica. La mia scelta ricade su Sarah, il tuo modo di cantare è troppo approssimativo. La tua voce è infantile, puerile, incerta”

Sarah è preoccupata per la sfida e ha paura di uscire da Amici 2023. Maria la invita a prendere questo confronto come un’occasione per farsi sentire e conoscere.

Anna Pettinelli delusa da Stella: “Togliti questo vestito da 50enne che hai!”

Anna Pettinelli chiama Stella e le dice di non essere contenta di come si è esibita nella seconda puntata del talent show.

“Credo che tu non ti sia sentita sicura dei progressi che hai fatto” evidenzia l’insegnante. Ma la ragazza ammette di non aver apprezzato il brano da dover eseguire.

“Fidati dei pezzi che ti diamo, devi perdere quel taglio di esagerare e usare i virtuosismi. Sembri una ragazza con una grande tecnica che canta come una di 50 anni. Se uno ti dà una canzone, immagino che tu non possa fare come vuoi. “Less is more”, te l’ho già detto l’altra volta. Se sei sicura su altri pezzi, sceglili, ma non aspettare che io li avvalli”