Cricca ha dovuto abbandonare la scuola di Amici 2023, nella puntata andata in onda domenica 8 gennaio. Il ragazzo è stato messo in sfida da Rudy Zerbi e ha perso il confronto nella sfida con Jore, lo sfidante che è entrato ufficialmente nella scuola.

Nel daytime andato in onda lunedì 9 gennaio, il cantante è tornato nella casetta per salutare i suoi compagni. I suoi compagni lo hanno abbracciato, tra le lacrime, dopo avergli dato una lettera da leggere successivamente. “Non me ne voglio andare…” si è sfogato il ragazzo, piangendo.

Tra i più commossi e provati, sicuramente è apparso Wax, insieme al ballarino Gianmarco che hanno abbracciato forte il loro ex compagno.

“Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita” ha dichiarato Wax, in casa.

“Vi adoro, raga” è stato il saluto di Cricca, uscendo ufficialmente dalla casetta di Amici 2023.

Per Cricca è arrivato il momento di salutare i suoi compagni in casetta #Amici22 pic.twitter.com/SfJT75w5vN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 9, 2023

Sul web l’eliminazione di Cricca ha fatto molto discutere, con la maggioranza degli utenti delusi dall’esclusione del giovane nel talent show.

quel programma non ha mai meritato criccapic.twitter.com/rzwcgKAS1U — morena ミ☆ (taylor's version) || federica & mattia (@sagittarjusun) January 4, 2023

HANNO ELIMINATO CRICCA E LÌ DIETRO ANCORA GENTE SEDUTA NEL BANCO #amici22

pic.twitter.com/bNM9Xn0Xl5 — m 👹 vs uni (@itsmc17) January 8, 2023

vi prego aggiungete il banco del pubblico io una edizione senza cricca non voglio vederla #amici22 pic.twitter.com/0ORcN98wLb — jade (@firsthoughtx) January 9, 2023

Jore è il nuovo ingresso ad Amici 2023 e nel daytime di oggi ha incontrato il giovane cantante, ufficialmente entrato nella sua squadra.

“Ti devi impegnare il doppio di tutti gli altri, ti chiedo uno sforzo enorme…” si raccomanda Rudy Zerbi, incontrando il suo nuovo allievo.

“Entrare ad Amici è anche una prova di vita, non solo per entrare nel programma. Va contro il mio essere, sono molto introverso, sono nel mio mondo e aiuterebbe me, in primis, a sconfiggere la mia timidezza. Trovare un equilibrio mio personale aiuterebbe la mia musica ad essere trasmessa. Finito scuola, ho fatto il liceo artistico, ho iniziato subito a mettermi sotto con la musica. I miei mi supportano molto nella musica. Mia mamma è molto sognatrice, mio padre è più con i piedi per terra, ma mi hanno sempre supportato in tutto”