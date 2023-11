Amici 2023 torna domenica 3 dicembre con l’undicesima puntata, in onda, come sempre, dalle 14, su Canale 5. L’appuntamento con il talent show sarà registrato oggi, 30 novembre. Noi di Soundsblog vi terremo aggiornati con tutti gli spoiler. Quest’anno gli insegnanti vedono il ritorno di Anna Pettinelli e l’addio di Arisa. Confermati, invece, per quanto riguarda il canto Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi (insieme alla Pettinelli) mentre per la danza ritroveremo Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Sempre grazie all’account X di Amicii news, vi terremo aggiornati sui cantanti o ballerini a rischio, su eventuali sfide e sull’esito dei compiti assegnati dai vari insegnanti agli allievi delle squadra avversarie.

Indice Amici 2023 anticipazioni undicesima puntata 3 dicembre

1 Indice Amici 2023 anticipazioni undicesima puntata 3 dicembre

Amici 2023 anticipazioni undicesima puntata 3 dicembre

In attesa di scoprire cosa ufficialmente accadrà nella puntata di Amici 2023 durante le registrazioni di oggi, facciamo un breve riassunto dei punti salienti. Nicholas è ancora legato alla sfida per riuscire a mantenere il suo posto all’interno della scuola. Dopo alcuni confronti andati in onda nella decima puntata, il giudice di ballo ha chiesto una comparata tra i due allievi. In settimana è nata anche una polemica per lo stile del ballo scelto, poco adatto alla specialità di danza (secondo quanto valutato) del ballerino Nicholas, preoccupato di non poter dare il meglio durante il confronto.

A rischio anche il destino di Holy Francisco. Dopo alcune settimane con scarsi risultati nelle classifiche di canto, la sua insegnante Anna Pettinelli ha dato al ragazzo un ultimatum chiaro: se risulterà ancora ultimo nel gradimento del giudice dell’undicesima puntata, l’allievo sarò ufficialmente eliminato dal talent show.

Il cantante, quindi, si gioca tutto in questa puntata e scopriremo fra poco se potrà continuare il suo percorso ad Amici 2023 oppure se dovrà lasciare il programma.

Non mancheranno sfide tra i concorrenti. Vi terremo aggiornati sui giudici presenti, ospiti di puntata e gli esiti delle sfide di cui vi abbiamo parlato poco fa.