Siamo arrivati all’ultima registrazione dell’anno per il pomeridiano domenicale di Amici 2023. Il talent show torna domenica 17 dicembre con la tredicesima puntata, in onda, come sempre, dalle 14, su Canale 5. Oggi vi riportiamo tutte le anticipazioni.

L’appuntamento con il talent show sarà registrato oggi, 14 dicembre. Noi di Soundsblog vi terremo aggiornati con tutti gli spoiler. Quest’anno gli insegnanti vedono il ritorno di Anna Pettinelli e l’addio di Arisa. Confermati, invece, per quanto riguarda il canto Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi (insieme alla Pettinelli) mentre per la danza ritroveremo Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Appuntamento poi a inizio gennaio per la prima registrazione di Amici 2024, in onda dopo le festività (quindi probabilmente dal 7 gennaio o, massimo, 14).

Sempre grazie all’account X di Amicii news, vi terremo aggiornati sui cantanti o ballerini a rischio, su eventuali sfide e sull’esito dei compiti assegnati dai vari insegnanti agli allievi delle squadra avversarie.

Scorrete fino a fine articolo per leggere tutti gli spoiler sulla nuova puntata di Amici 2023. E le sorprese non mancheranno…

Amici 2023, anticipazioni 17 dicembre: Lil Jolie in sfida

In attesa di scoprire cosa ufficialmente accadrà nella tredicesima puntata di Amici 2023 durante le registrazioni di oggi, facciamo un breve riassunto dei punti salienti. Nicholas è sempre oggetto delle critiche di Alessandra Celentano, non convinta della presenza del giovane ballerino nella squadra guidata da Raimondo Todaro. Anna Pettinelli ha eliminato ufficialmente Holy Francisco, dopo settimane di difese e inviti a dare il massimo. La settimana scorsa, però, nella dodicesima puntata, a risultare ultima in classifica è stata Lil Jolie. La cantante è apparsa basita e incredula di fronte al risultato, incapace di capire cosa l’avesse fatta scivolare in quella posizione dopo la sua interpretazione.

Il suo insegnante di canto, Rudy Zerbi, ha ammesso di essere convinto che a Lil Jolie serva uno scossone per riavere l’energia necessaria per restare all’interno della scuola. Non potendo metterla lui stesso in sfida, ha chiesto a Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli di agire per lui ma le due docenti si sono rifiutate. Ha quindi domandato la medesima cosa alla produzione che ha accettato la proposta, mandando in profonda crisi la cantante, in lacrime durante la dodicesima puntata e preoccupata nel corso della settimana.

Come andrà la sfida per la giovane cantante di Amici 2023? Lo scopriremo nella registrazione di oggi. Vi terremo aggiornati.