Dopo la pausa natalizia, Amici 2023 torna domenica 8 gennaio 2022 con la nuova puntata del pomeridiano domenicale, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto mentre nel circuito del ballo troviamo la new entry Emanuel Lo accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo nuovo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Ospite della puntata Aka 7even che canta il nuovo singolo, Non piove più. A giudicare la classifica di canto sono Beppe Vessicchio, Ermal Meta e Fiorella Mannoia.

Rossella Brescia, invece, sarà giudice della gara di ballo.

Come riportato dalle anticipazioni, Lorella Cuccarini ha deciso di assegnare un banco di Amici 2023 a Valeria, la cantante che aveva voluto ascoltare prima della pausa invernale. Decide di darle un posto all’interno della scuola, senza eliminare Niveo che ha trovato migliorato nel corso delle ultime settimane. Inoltre anche Spotify evidenza l’interesse da parte del pubblico. I professori accolgono la proposta dell’ingresso di Valeria, voto contrario da parte di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

La ballerina scelta da Raimondo Todaro, Aurora, ha avuto un problema al ginocchio quindi non può entrare nella scuola. Al suo posto viene scelta Eleonora. La ragazza potrà entrare nella Scuola nonostante il voto contrario della Celentano e di Zerbi.

Angelina vince la gara di ballo per ottenere la maglia al serale, Maddalena -invece- per il ballo. Nessuna delle sue però, viene confermata per il serale dal loro docente. Invece Alessandra Celentano promuove Ramon al serale, dandogli la felpa. Destino uguale per Isobel. L’insegnante, inoltre, annuncia la sua intenzione maturata: l’eliminazione di Rita.

Rudy Zerbi ha deciso di mandare in sfida Cricca dopo averlo visto in ultima posizione su Spotify e tra gli ultimi posti delle classifiche di canto. Il cantante perde la sfida e così, anche lui, viene eliminato dal talent show.