Amici 2023 si sta avvicinando al serale, in partenza sabato 18 marzo, in prima serata su Canale 5. Domenica 5 marzo è andata in onda la penultima puntata dello speciale pomeridiano mentre il 12 sarà trasmesso l’appuntamento già registrato pochi giorni fa, con l’assegnazione delle ultime maglie disponibili per i 15 banchi a disposizione. Oggi andrà in onda la consueta puntata del daytime che vede gli allievi prepararsi alla puntata in onda fra pochi giorni. Nell’appuntamento di ieri, c’è stato un confronto tra Lorella Cuccarini e Cricca. Lo studente ha presentato l’inedito “Australia” che non ha convinto il giudice Charlie Rapino e nemmeno Rudy Zerbi. L’insegnante del giovane l’ha rimproverato di essere troppo testardo e impulsivo, con risposte a volte anche arroganti, legate ad una sicurezza troppo sfacciata. E l’ha consigliato di essere più aperto al dialogo, all’ascolto e al confronto.

Oggi, 7 marzo 2023, andrà in onda la puntata a partire dalle 16.05, dopo l’appuntamento con Uomini e Donne. Vi riporteremo cosa accadrà, minuto per minuto.

Amici 2023, anticipazioni

Ecco, a seguire, tutte le anticipazioni sulla puntata in onda domenica 12 marzo 2023.

L’ospite della puntata è stata Francesca Michielin. Maria De Filippi ha spiegato che i posti per il serale sono solamente 15 ed essendo in 17, due allievi sono stati eliminati.

I due eliminati di Amici 2023 sono Benedetta e Niveo. La ballerina però ha ottenuto un contratto da professionista per ballare con Mattia e quindi potrà restare all’interno della casa. Per un soffio, invece, il cantante della squadra di Lorella Cuccarini, non ha potuto partecipare all’agognato serale del talent show.

Tutti gli allievi si sono dovuti esibire più volte, anche chi aveva già ottenuto la maglia del serale, per scoprire chi non avrebbe avuto accesso al prossimo step.

I primi a ri-ottenere la maglia sono stati Angelina, Maddalena, Federica e Isobel. Gli altri allievi di Amici 2023 invece, si sono dovuti esibire più volte per confermare la loro presenza o per ottenerla per la prima volta.

Nel primo girone, tutti i cantanti hanno eseguito il loro nuovo inedito