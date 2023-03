Una nuova puntata di Amici 2023 è stata registrata oggi, 3 marzo, dopo lo stop legato all’improvvisa morte di Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi. Per il lutto sono state sospesi i programmi -già registrati- da Amici, a Uomini e Donne e C’è posta per te. La puntata prevista per domenica 26 febbraio andrà in onda domenica 5 marzo. Mentre, l’appuntamento di oggi sarà trasmesso il 12 marzo 2023, ultimo speciale prima dell’inizio del serale, previsto per sabato 18 marzo 2023. Quest’anno Arisa affianca Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto mentre nel circuito del ballo troviamo la new entry Emanuel Lo accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo ultimo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

In base alle anticipazioni emerse da Amicii-news su Twitter, l’ospite di puntata è stata Francesca Michielin. Maria De Filippi ha spiegato che i posti per il serale sono solamente 15 ed essendo in 17, due allievi sono stati eliminati.

I due eliminati di Amici 2023 0sono Benedetta e Niveo. La ballerina però ha ottenuto un contratto da professionista per ballare con Mattia.

Tutti gli allievi si sono dovuti esibire più volte, anche chi aveva già ottenuto la maglia del serale, per scoprire chi non avrebbe avuto accesso al prossimo step.

I primi a ri-ottenere la maglia sono stati Angelina, Maddalena, Federica e Isobel. Gli altri allievi di Amici 2023 invece, si sono dovuti esibire più volte per confermare la loro presenza o per ottenerla per la prima volta.

Nel primo girone, tutti i cantanti hanno eseguito il loro nuovo inedito (che noi ascolteremo per la prima volta domenica 5 marzo).

Tutte le notizie di Amici 2023 su Witty tv.