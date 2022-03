Nella puntata di oggi del daytime Amici 2022 è stata svelata la squadra formata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

“Noi siamo molto fiere di voi, ci crediamo tantissimo, siamo una squadra unica, giovane, con talenti diversi da tutti gli altri” è stato il discorso di Anna pettinelli.

“Ci siamo battute per avervi fino a questo punto, cerchiamo della sana competizione per andare avanti il più avanti possibile” ha commentato Veronica Peparini.

Gli allievi nella loro squadra sono John Erik, Dario, Albe, Alice e Crytical.

Le due insegnanti di Amici 2022 hanno poi fatto un discorso ai rispettivi alunni scelti. Si è partito da Albe da parte di Anna Pettinelli.:

“Albe, la prima volta che ti ho visto, avevi la freschezza, le idee, il tuo singolo “Millevoci”. Poi a un certo punto sei andato nel pallone, hai perso la strada. Poi arriva “Vita tranquilla” di Tricarico, una canzone che arriva al momento giusto del tuo percorso. Sono stata mesi a dirti di mettere dentro quello che avevi nelle tue canzoni. la tua è stata una vera e propria rinascita”

“Al serale posso dimostrare delle cose che possono enfatizzare ancora di più la persona che sono e la mia musica. La carica mi aiuta. E’ la realizzazione di un avvicinamento al sogno” è il commento del concorrente che ammette di voler arrivare anche alla finale del talent show.

“Ti sei caratterizzato per la versatilità, l’unico nella scuola che ce l’ha. Sei migliorato tantissimo anche nell’espressività, hai appena 18 anni e non è una cosa da poco” sono state le parole scelte da Veronica Peparini prima di veder ballare Dario con “Cambia un uomo”. Per Albe, prima, c’è stata la performance di “Giravolte”, il suo ultimo singolo.

“Il tuo movimento è particolare, che ballerino diverso e ricercato. Sei anche molto creativo e sei, in ogni cosa che fai, alla ricerca minuziosa del movimento e della particolarità. E’ quello che attira quando ti si guarda” ha sottolineato Veronica, parlando del suo ballerino, John Erik. (“Per me è un’opportunità immensa, un foglio da colorare…” replica John Erik).

Successivamente Crytical (“Come scrivi tu non scrive nessuno qui dentro”) e Alice(“Sei stata la mia scommessa più grande, devi viverti come una ballerina, senza insicurezza”) hanno poi interpretato il loro inedito e ballato – rispettivamente- un pezzo di danza.

Ecco la prima squadra ufficiale di Amici 2022.