Amici 2022, anticipazioni quarta puntata 9 aprile. Oggi è stato registrato il nuovo appuntamento. Se non volete rovinarvi la sorpresa non andate avanti con la lettura.

Ospite della puntata, oltre al consueto appuntamento con Nino Frassica per Amici Over, ci sarà anche Sangiovanni per cantare il suo ultimo singolo, Cielo Dammi la luna.

Come riportato dall’account Twitter Amici News, il primo eliminato ufficiale di questa puntata di Amici 2022 è… Aisha, cantante della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Al ballottaggio finale, invece, finisco Nunzio e Crytical.

La prima manche vede in sfida Zerbi e Celentano che sfidano Cuccarini e Todaro. La prima sfida tra Lda e Nunzio viene vinta da LDA. Poi Carola e Michele contro Sissi. Questo confronto viene annullato. Guanto di sfida tra Luigi contro Alex con il brano “Signor Tenente” di Giorgio Faletti. E, ad avere la meglio, è Luigi. La prima manche viene vinta da Zerbi e Celentano. A rischio eliminazione Aisha, Sissi e Alex. La prima eliminata, quindi, è Aisha.

La seconda manche vede ancora Celentano e Zerbi contro Cuccarini e Todaro. LDA e Luigi contro Alex. Ma vince Alez. Poi LDA contro Serena e Nunzio. Ha la meglio il cantante della squadra Celentano e Zerbi. Michele contro Sissi, vince Michele. A quel punto al ballottaggio finiscono Serena, Nunzio e Alex. Primo eliminato provvisorio è Nunzio.

Terza e ultima manche di questa quarta puntata di Amici 2022. Zerbi e Celentano contro Pettinelli e Peparini. Luigi contro Albe e Crytical. Ad avere la meglio sono i due cantanti. Guanto di sfida tra Michele e Dario. Vince Michele. Infine, ultimo guanto di sfida rap tra Luigi e Crytical. Tutti e tre al ballottaggio, Crytical viene messo a rischio eliminazione contro Nunzio.

La seconda eliminazione verrà svelata al termina della quarta puntata di Amici: chi uscirà tra il ballerino Nunzio e il cantante Crytical?