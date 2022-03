Cielo dammi la luna è il nuovo singolo di Sangiovanni, in uscita a mezzanotte del 25 marzo 2022.

E’ questo il primo brano che anticipa l’atteso disco di inediti del cantautore, Cadere volare, in uscita l’8 aprile prossimo.

Nuovo look per il cantante, rasato e a petto nud0, per l’occasione nella copertina del nuovo singolo che potete vedere qui sopra e che lo stesso Sangiovanni ha condiviso su Instagram. Addio ricci per il vincitore della categoria canto di Amici 2021? Nella cover, una timida luna in lontananza brilla nel cielo che anticipa l’arrivo della notte.

Il pezzo esce a distanza di qualche mese dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Farfalle”, un successo radiofonico e di vendite.

In concomitanza con la sua partecipazione ad Amici 2021, Sangiovanni ha rilasciato un EP omonimo il 14 maggio di quell’anno, certificato triplo Disco di Platino. Fino ad ora, il suo singolo di maggior successo è indubbiamente il tormentone estivo, Malibu, che è stato certificato Disco di Platino per ben 7 volte. Non possiamo, però, dimenticare il grande riscontro ottenuto da Baby o Guggi Bag, presentati proprio durante la sua presenza nel talent show condotto da Maria De Filippi. In più occasioni, Sangiovanni ha parlato della sua amicizia con Madame, cantante vicentina come lui, conosciuta a scuola. La stessa Madame aveva partecipato al Festival di Sanremo, l’anno prima di Sangiovanni, con la canzone Voce. Sangiovanni e Madame hanno poi collaborato insieme per il singolo Perso nel buio.

Cadere volare sarà disponibile dall’8 aprile 2022 e proprio “Cielo dammi la luna” farà da apripista al progetto discografico di Sangiovanni. Sul web c’è molta curiosità tra i suoi fan e il pubblico nell’ascoltare l’inedito che, come ricordato, sarà disponibile da mezzanotte del 25 marzo 2022.

Vi terremo aggiornati con testo e traduzione del pezzo non appena disponibile, qui sotto, con relativo significato della canzone.