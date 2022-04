Amici 2022 torna in onda stasera con la quinta puntata, dalle 21,15 circa. Quest’anno i concorrenti selezionati per la gara sono stati 18 e resterà lo scherma delle squadre formate dai professori, protagonisti in questi mesi di scelte, sfide ed eliminazione tra i loro allievi. La formazione è stata ufficializzata pochi giorni prima dell’inizio del serale: Alessandra Celentano sarà in squadra con Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini sarà affiancata da Raimondo Todaro e, infine, Anna Pettinelli avrà accanto a sé -nella parte dedicata alla danza- Veronica Peparini.

AMICI 2022 ANTICIPAZIONI SERALE 16 APRILE, ECCO L’ELIMINATO DELLA QUINTA PUNTATA

Amici 2022, Squadre e concorrenti

Ecco i concorrenti di Amici 2022 ancora in gara. Nella squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (accoppiata confermata come ad Amici 2021) ci sono Carola Puddu (ballerina), LDA (cantante), Luigi Strangis (cantante) e Michele Esposito (ballerino). Il team composto da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, vede 2 elementi: Albe (cantante) e Dario Schirone (ballerino). Infine ecco i ragazzi che fanno parte del team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: Aisha (cantante), Alex (cantante), Nunzio Stancampiano (ballerino), Serena Carella (ballerina) e Sissi (cantante).

Amici 21, Giudici

Squadra che vince non si cambia. Forti del risultato di ascolti dello scorso anno, è stata confermata in toto la giuria che ha valutato le esibizioni di canto e ballo nell’edizione 2021. Ritroveremo quindi Stash, leader dei The Kolors, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Ospiti della quinta puntata saranno i Follya e Nino Frassica, per la parte dedicata alla comicità.

Amici 2022, dove vederlo in tv e in streaming

Appuntamento con la quinta puntata di Amici 2022 questa sera, a partire dalle 21,15 circa su Canale 5. L’hashtag ufficiale per commentare il programma è #Amici21. Sarà possibile seguirlo su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Ovviamente noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.

Vi aspettiamo questa sera, minuto per minuto, con la nuova puntata del serale di Amici 2022.