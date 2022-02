Chi merita di accedere al serale di Amici 2022? Questa domanda è stata posta ai concorrenti del talent show che hanno dovuto stilare una classifica, nelle scorse ore, con le singole preferenze per chi -secondo ciascuno di loro- ha le qualità per gareggiare, in prima serata, da metà marzo, su Canale 5. Ecco i risultati, come potete vedere nella classifica a seguire.

Primo posto per Luigi, cantante del team di Rudy Zerbi, già in odore di passaggio al serale nell’appuntamento di domenica scorsa ma “stoppato” dal suo stesso insegnante che ha ammesso, apertamente, di voler dare la maglia solo nel corso delle ultime puntate pomeridiane del programma o in seguito ad una esibizione particolarmente convincente. Stessa situazione per LDA (Luigi d’Alessio), con una pochissima differenza di preferenze da parte dei suoi compagni. Il terzo gradino, invece, è occupato dal ballerino Christian del team di Raimondo Todaro. Bene anche Serena e John Erik. Il ballerino, entrato da un paio di settimane, ha già conquistato insegnanti e amici all’interno della casetta. Sesto gradino per Crytical, seguito poi da Albe (cantante nella squadra di Anna Pettinelli), Alice (ballerina) e Leonardo.

Come anticipato da Maria De Filippi, si aggira intorno a 14 il numero ideale, per la produzione, di allievi da ammettere al serale di Amici 2022. Ma, in caso di un numero maggiore, sarà comunque possibile ammettere tutti i concorrenti, passando così ad una doppia eliminazione fissa per puntata.

Sarebbero, quindi, al momento esclusi dalla fase finale di Amici 2022, Aisha, Nunzio, Calma e Gio Montana. Per loro, in caso i professori non fossero sicuri, le porte del serale non sarebbero aperte. C’è anche da aggiungere che questa è solamente la classifica stilata dai concorrenti, all’interno della scuola. Allo stesso tempo, però, si andrà a sommare con tutte le altre delle settimane scorse, dalla gara cover/ballo al giudizio di esperti del settore, chiamati a valutare ed esprimere la propria opinione.