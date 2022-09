I ragazzi ammessi ad Amici 2022 entrano finalmente nella casetta, dopo la prima puntata di domenica scorsa. Ecco cosa è successo nel daytime di oggi, 21 settembre.

Cricca e Tommy Dali visitano le stanze della loro nuova abitazione e scelgono i letti. Cricca, 19 anni, chiama casa e parla con la sorella e ammette di essersi sentito ‘una bomba’ durante l’esibizione:

“Sono il primo cantante che ha preso il banco… Occupati del babbo e della mamma, nei prossimi giorni chiamo anche loro”

Tommy Dali telefona al padre che si commuove al telefono alla notizia dell’ingresso del figlio.

Parlando con Maria mostra le foto che ha portato nella Casetta di Amici 2022, quella con il padre e con suo cugino, un fratello per lui.

Si procede con gli altri ingressi. Samuel, 17 anni, ballerino, arriva con gli altri compagni di stanza. Anche lui finalmente può fare la telefonata a disposizione. Ma la madre non sente la chiamata…

Samuele ha portato un cuscino con la foto della sua famiglia. C’è anche suo padre che oggi non c’è più (“Si chiamava Paolo, faceva il carrozziere”). E poi mostra le foto con l’amica Federica.

“Dopo la morte di mio padre ho deciso che dovevo andare avanti e so che lui era la persona più orgogliosa di me. Devo andare avanti per lui”.

Ha scritto anche una lettera scritta al padre, il giorno dopo la sua morte (“Non gli ho mai detto grazie perché era scontato, come il non avergli mai detto “Ti voglio bene”. Me ne pento ma lui lo sa che gli voglio bene… Gli ho detto, nella lettera, tutto quello che penso”).

Chiama sua nonna… ma nemmeno lei risponde. Alla fine riesce a comunicare con la madre che si emoziona durante la videochiamata.

Tutti i ragazzi sono entrati in casa e Maria chiede di andare sulla gradinata. I professori hanno dato un voto alle loro esibizioni, nella prima puntata di Amici 2022. Ecco i voti assegnati dai docenti di canto, tre diversi, con una media che porta ad una classifica,

Ballo:

Samuel: Celentano (6), Todaro (8), Emanuel Lo (7)

Mattia: Celentano (5), Todaro (9), Emanuel Lo (7)

Samuel: 6, 7,5, 8

Gianmarco: Celentano (6,5), Todaro (5), Emanuel L (6)

Ramon: Celentano (8), Todaro (5), Emanuel Lo (4)

Megam Celentano (6), Todaro (7), Emanuel Lo (6)

Maddalena: 6,5 – 7,5 – 9

Ludovica: Celentano (6), Todaro (4.5), Emanuel Lo (8.5)

Asia: Celentano (0), Todaro (8), Emanuel Lo (5)

Rita: Celentano (7), Todaro (5), Emanuel Lo (5)

Ecco la classifica finale dei ballerini:

La Celentano sottolinea come proprio Ramon e Rita, i suoi allievi, siano praticamente ultimi nella classifica:

“Questa classifica è stata generata da Todato e Emanuel Lo…” sottolinea l’insegnante mentre Ramon giudica poco professionale i voti così bassi da parte degli altri due docenti.

Stesso discorso anche da parte di Rita (“Credo che siano andati direttamente al loro gusto”).