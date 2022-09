Amici 2022 è tornato puntuale, oggi 20 settembre, con il suo appuntamento quotidiano, subito dopo la puntata di “Uomini e Donne”, su Canale 5. Oggi è stata mandata in onda la parte finale della prima registrazione dello speciale di domenica scorsa. Due i banchi ancora disponibili per la formazione della classe. Uno dei posti è stato assegnato di diritto a Mattia, per la squadra di Raimondo Todaro, dopo aver dovuto abbandonare la scuola nella scorsa edizione.

I casting sono andati avanti con Antonio, Ma ad abbassare la leva è stata Emanuel Lo. Nessun altro insegnante ha alzato la leva per vederlo danzare ancora.

Si passa ai cantanti. Gavo si siede al pianoforte per cantare un suo pezzo inedito. Ha 21 anni. Ma ad abbassare la leva è stata Arisa che decreta lo stop visto che nessun altro aveva idee differenti.

Si procede con la cover di Tenco, Vedrai Vedrai, interpretata da Scanfrawer, 19 anni. Ma Rudy Zerbi abbassa la leva e non interessa ai colleghi.

Sempre canto, arriva la prossima aspirante partecipante, Jocelyn, 18 anni, autodidatta. Anche in questo caso, ad abbassare la leva è stato stato Rudy Zerbi.

Michele, 19 anni, si esibisce per strada con una band. Ha 19 anni.

Questa volta lui riesce a cantare fino alla fine senza nessuna interruzione. Nessun banco da parte di Rudy, Lorella non se la sente di assegnargli un banco. “Non si può dire che canti male ma anche io ho fatto le mie scelte…” chiosa Arisa.

Sono rimasti in due gli aspiranti concorrenti. Maria, giustamente, li fa esibire entrambi prima di scoprire se la maglia sarà assegnata a qualcuno di loro.

La prima ad esibirsi, Ludovica, 20 anni. Aspirante ballerina di Amici 2022.

Poi Gabriele, 18 anni, di Siracusa ma vive a Roma. Anche lui si presenta per la categoria ballo.

Alessandra non assegna nessun banco. Anche Raimondo Todaro non sceglie nessuno. Emanuel Lo, invece, vuole assegnare il banco “La voglio dare a Ludovica… Mi dispiace per Gabriele, è stato molto bravo. Ludovica sa quello che sta facendo, noi abbiamo visto i vostri video, sappiamo tutto di voi… Potevi fare di più oggi ma ho visto quello che sei. Prenditi la maglia”.

Si è formata ufficialmente la classe di 19 concorrenti di Amici 2022. Sarà possibile rivedere la puntata su Witty tv.