Oggi, domenica 18 dicembre, a partire dalle ore 14, andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento di Amici 2022, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Il corpo docente del talent show, che sta seguendo il percorso degli allievi in vista della fase serale del programma, è formato da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, per quanto riguarda il canto, e da Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, per quanto concerne la danza.

I professori sono chiamati a confermare la maglia dei loro rispettivi alunni dopo le loro esibizioni, prendere decisioni in base al loro rendimento e al loro comportamento tenuto all’interno della scuola e lanciare sfide nei confronti degli allievi dei team opposti che, secondo loro, non sono meritevoli di occupare il banco. Non mancheranno le consuete classifiche di canto e di ballo giudicate e valutate da personaggi esterni del mondo della musica e della danza. Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 14.

Amici 2022, la puntata di domenica 18 dicembre

Potete leggere tutte le anticipazioni sulla puntata, cliccando qui.

Ospiti in studio per la classifica di canto saranno Stash, Annalisa ed Enrico Nigiotti. Per quanto riguarda il ballo, invece, ci sarà Fabrizio Mainini.

Lorella Cuccarini ha chiesto l’ingresso di Valeria, una nuova cantante. Piace sia a lei che ad Arisa. Sarà la ragazza a valutare da chi farsi seguire. Entrano altre due ballerini che potrebbero mettere a rischio la permanenza di due concorrenti. Ma gli insegnanti decidono di prendersi ancora del tempo quindi non ci sarà nessuna eliminazione, né per il canto, né per il ballo.

Ancora ultimo, nella classifica di canto, Niveo, concorrente della squadra di Lorella Cuccarini.

Dove seguire la puntata in tv e streaming

Sarà possibile seguire la puntata di oggi di Amici su Canale 5 a partire dalle ore 14 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity. La puntata sarà poi dispinibile anche su Wittytv.

Noi di Soundsblog seguiremo l’appuntamento con il nostro consueto liveblogging.