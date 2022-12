Amici 2022 torna domenica 18 dicembre con la nuova puntata del pomeridiano domenicale, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto mentre nel circuito del ballo troviamo la new entry Emanuel Lo accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo nuovo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Come rivelato dalle prime anticipazioni, gli ospiti di domenica 18 dicembre di Amici 2022 saranno Stash, Enrico Nigiotti e Annalisa. Hanno giudicato la gara delle cover e ogni concorrente ha dovuto reinterpretare un pezzo, a modo suo. I preferiti dei tre giudici sono risultati esser Angelina e Wax. Ancora una volta Niveo ultimo in classifica. Visto il pareggio, solo uno di loro poteva esibirsi durante il concerto di Elisa all’Auditorium Parco della Musica il 28 e 29 dicembre a Roma (il premio messo in palio) e così, dopo un’ulteriore sfida, ad avere la meglio è stata Angelina.

Per quanto riguarda la classifica di ballo, a giudicarli è stato Fabrizio Mainini. Prima, ancora una volta, Isobel mentre ultimo in classifica è risultato essere Samuel.

Lorella Cuccarini ha chiesto l’ingresso di Valeria, una nuova cantante. Piace sia a lei che ad Arisa. Entrano altre due ballerini che potrebbero mettere a rischio la permanenza di due concorrenti. Ma gli insegnanti decidono di prendersi ancora del tempo quindi non ci sarà nessuna eliminazione, né per il canto, né per il ballo.

Ultimo appuntamento di Amici 2022, quindi, domenica 18 dicembre, prima della pausa legata alle festività natalizie e al ritorno previsto per gennaio 2023. Il daytime terminerà venerdì 23 dicembre 2022.