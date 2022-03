Amici 2022, il daytime di oggi, 22 marzo, ha visto al centro della discussione le infrazioni al regolamento da parte di Alex e Sissi. I due, infatti, fuori orario concordato, hanno utilizzato internet e i social, guardando le puntate mandate in onda e interagendo anche con l’esterno. Maria De Filippi si è collegato con gli allievi per sottolineare che, nonostante i richiami precedenti a causa di Nunzio, i due cantanti hanno comunque utilizzato il pc senza permesso e fuori dall’orario.

“A causa di un provvedimento disciplinare, ai ragazzi è stato concesso l’uso di internet solo per motivi di studio e l’attività social solo in orari stabiliti ma Sissi e Alex continuano ad usarlo per motivi personali e fuori orario… #Amici21”

A causa di un provvedimento disciplinare, ai ragazzi è stato concesso l'uso di internet solo per motivi di studio e l'…

Vengono mostrate le immagini di Alex e Sissi. La ragazza usa i social fuori orario, esattamente come Alex. Lui guarda anche una puntata del daytime, facendo sentire -con le cuffie- un passaggio di quanto andato in onda, all’amica.

A quel punto è intervenuta la produzione di Amici 2022 in collegamento:

Qualche giorno fa mi sono collegata per qualcosa di simile, parlavamo di infrazioni e quant’altro. Mi sembra che, nonostante ci sia stato un primo provvedimento, la situazione non sia cambiata e ve ne siete del tutto fregati. Alex è la seconda volta che ci troviamo a doverti dire che scrivi su gruppi, oggi, dopo il provvedimento perduri e continui a scrivere. In ogni caso, il provvedimento coinvolgerà tutti. Speriamo che estendendo a tutti il provvedimento, magari è il deterrente per evitare che succeda ancora.

La produzione visti i recenti accadimenti ha deciso di prendere un ulteriore provvedimento disciplinare! #Amici21

“Potremmo avere il computer da salotto per potere i video sui drive?” chiede Dario, per potersi esercitare sui balli e sulle esibizioni da preparare. Carola sottolinea che deve vedere i video ma la decisione non cambiare: “Mi dispiace ragazzi, ciao”.

Poco dopo, Alex ha provato a giustificarsi con i compagni specificando che lui comunica solo con una persona all’esterno e non sui gruppi. Ma poco cambia…

I ragazzi di Amici 2022 consegnano tutti i loro computer alla produzione.