La puntata del daytime di Amici 2022 ha visto affrontato il caso di Elena, in sospeso secondo il giudizio di Rudy Zerbi. Per spiegare la situazione, fa ascoltare una clip con i commenti (non entusiasti) dei produttori contattati dal docente per gli inediti di Elena:

Michele Canova ha ammesso: “Ascoltando i due pezzi, non ho trovato un percorso artistico originale e ben delinato da seguire”. Anche Federico Nardelli li trova diversi ma con una direzione poco chiara. Crede che il suo apporto non sarebbe utile”. I B-Croma non sono rimasti colpiti dal brano in spagnolo e trovano il secondo -Galassia- più a fuoco ma senza un senso di modernità.

“Questi pareri, Elena, aggiunti agli interrogatici che ho e che ho condiviso con te… pensando a quello che ti aspetta fuori da qui, continua ad aumentare il mio punto di domanda”

Come sai noi continuiamo i casting di Amici 2022 e ho visto una ragazza che mi ha incuriosito e che vorrei chiamare per far sentire il suo inedito” aggiunge poi Rudy, in collegamento.

Elena ha preso parola per spiegare che anche lei ha notato questo:

“Sono consapevole e da quanto sono entrata è come se cercassi qua dentro la mia strada. Fuori da Amici è come se non avessi mai trovato una mia vera identità. Mi sto schiarendo le idee, in queste settimane. Sto cercando di cambiare totalmente direzione. Determinate persone mi hanno fatto aprire gli occhi su questa cosa”.

Entra Paily, la cantante che Rudy ha ascoltato ai casting di Amici 2022 e che canta il suo inedito. A prendere la parole poi è stato Rudy Zerbi: