Dopo la sua eliminazione nella seconda puntata di Amici 2022, Calma ha lasciato un video per i suoi ex compagni nella scuola. “Gli ultimi giorni sono stati difficili per me ma me ne vado via felice, con zero rimpianti, vi auguro il meglio, so quanto siete stati bravi ad avvicinarvi a me, vi voglio bene tutti, compreso Alex, ti ho sempre stimato tanto come cantante, continuo a farlo. Vi porto tutti nel cuore”

Nunzio, nella sua stanza, piange, dopo aver visto il messaggio del cantante.

Aisha, intanto, è in lacrime per l’eliminazione di Christian. Viene raggiunta da Carola che l’abbraccia.

“Gli voglio troppo bene” commenta la cantante “Mi mancherà un sacco, mi dispiace che è stato male e che ha vissuto quel periodo là. E’ veramente una bella persona”

La ballerina prova a consolarla, sottolineando come le persone che anche lei ha dovuto lasciare, sono con lei sempre. “Quello che avete vissuto qua deve essere un tesoro per te, per la tua vita, per il futuro”.

E’ poi la stessa ballerina di Amici 2022 ad avere un momento di sconforto:

“Mi sento come se fossi l’anello debole della mia squadra. Non mi sembra di riuscire mai a dare dei punti alla mia squadra. Michele prende sempre il punto, è fenomenale… Anche Luigi… Luca anche. Leonardo è stato molto bravo. Quindi mi faccio i conti e penso… La prossima sono io. Non voglio uscire prima di non aver dimostrato il lavoro che ho messo mentalmente e che ho fatto. Se uscissi alla prossima puntata uscirei con dei rimpianti. C’è un altro discorso… Io andrei via senza aver concluso determinate cose, a livello mio…Sogno spesso di ritrovarmi in eliminazione…”

Nunzio la rassicura, sottolineando la sua bravura nell’aver ballato il samba (“Sei stra versatile, si tratta solamente di gusto”).

“Sono molto emotiva…” ammette, Carola, in crisi.

Si passa poi ai guanti di sfida, annunciati da Maria De Filippi. Il destinatario è Nunzio, da parte della professoressa Celentano:

“Farò di una comparata un guanto di sfida. La danza è una, quella fatta bene. E’ importante dire che ci sono cose in comune tra i generi di danza e ballo. Nel mio gusto personale tu non sei contemplato. La danza classica è utile e funzionale anche per i ballerini di latino americano. Hai tante lacune, devi studiare molto classico per poter migliorare tanti aspetti dove sei carente. Spesso sei fuori tempo, frenetico, non sei preciso, hai un fisico troppo secco e mingherlino. Ma, soprattutto, ti manca la classe. Quando ti vedo ballare non mi piace”.

Il guanto di sfida è contro Leonardo, su una samba.