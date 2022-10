Amici 2022 torna con la nuova puntata del pomeridiano domenica 23 ottobre, dalle 14, su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi. Come ormai noto, quest’anno, tra i docenti, un ritorno e una new entry: Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto (prendendo il posto di Anna Pettinelli) mentre nella categoria del ballo non ci sarà più Veronica Peparini e al suo posto Emanuel Lo sarà accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo secondo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni.

La puntata di Amici 2022 sarà registrata oggi, mercoledì 19 ottobre, con gli spoiler online a partire dalle 19 circa. Scopriremo quindi i nomi degli ospiti, dei giudici per la classifica di canto e di ballo, e chi rischierà di essere eliminato dal talent show.

Durante le riprese di oggi, scopriremo anche il destino di Asia che, al momento, è seguita dai professionisti di ballo. La ragazza, infatti, era stata inizialmente scelta da Raimondo Todaro per la sua squadra ma, una settimana fa, l’insegnante -dopo numerosi dubbi- aveva deciso di attuare una sostituzione nel suo team e di eliminarla, optando per la ballerina Claudia. Ma, ecco arrivare la vera novità di questa edizione di Amici 2022, con l’arrivo del “banco del pubblico”. A partire da domenica, fino ad oggi, il pubblico ha potuto votare e scegliere se assegnarlo alla ballerina Asia, permettendole di continuare il percorso all’interno della scuola. Ma, ad ogni eventuale eliminazione, il televoto avrà sempre la possibilità di mettere a confronto -e scegliere- quale allievo può rimanere nel programma e quale, invece, dovrà abbandonare il talent show. Il banco del pubblico, infatti, prevede un solo posto per tutta l’edizione.

Vi aggiorneremo su tutte le anticipazioni della puntata di Amici 2022 in onda domenica 23 ottobre. A più tardi!