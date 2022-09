Amici 2022 torna con la seconda puntata domenica 25 settembre, dalle 14, su Canale 5. Alla conduzione, come sempre, Maria De Filippi. I professori vedono, nella categoria canto, la presenza di Arisa, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Per quanto riguarda il canto, invece, ecco Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo. Oggi si sono svolte le registrazioni del secondo appuntamento di questa nuova edizione quindi, se non volete rovinarvi la sorpresa, non andate avanti con la lettura.

Amici 2022, anticipazioni seconda puntata, 25 settembre

Ospiti della seconda puntata saranno Annalisa e Ornella Vanoni. Nella puntata c’è stata l’esibizione dei cantanti e proprio la Vanoni è stata la giudice di queste esibizioni che hanno portato queste valutazioni: Federica e Cricca, seconda posizione per Niveo, Piccolo G. Quarto gradino per Andrè e Waz.

Come riportato da Il Vicolo delle news, Aaron, Ndg e Tommy sono stati scelti dai compagni per presentare i loro inediti alle radio. I meno preferiti saranno poi, automaticamente, in sfida.

Per quanto riguarda la danza, c’è una sorpresa per i ballerini. Uno di loro, il migliore, potrà esibirsi con Marco Mengoni nel concerto che si terrà il 22 ottobre prossimo. A vincere è stata Ludovica e ha battuto Megan e Samuel. Nella gara di ballo, ad avere la meglio è stato Samuel.

Durante la registrazione, Wax si è alzato per cantare ma è inciampato sul proprio banco. Nessuno si è fatto male ma è stato un momento giudicato molto divertente.

Alessandra Celentano ha sospeso la maglia a Ramon poiché ha visto delle foto che avrebbero mostrato il ballerino “disordinato”. Proprio per questo motivo, la decisione di un giudizio in stand by per una settimana.

