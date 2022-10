Amici 2022 torna domenica 9 ottobre 2022 con la nuova puntata del pomeridiano, condotto da Maria De Filippi. Come ormai noto, quest’anno, tra i docenti, un ritorno e una new entry: Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto (prendendo il posto di Anna Pettinelli) mentre nella categoria del ballo non ci sarà più Veronica Peparini e al suo posto Emanuel Lo sarà accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo secondo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni.

Come anticipato da Il Vicolo delle news, ospiti saranno Sangiovanni, Diana Del Bufalo e Giorgia. La gara di canto vede questi risultati: al primo posto Tommy Dalì con 9, poi seguono Federica, Piccolo G, Aaron, Cricca, Wax, NDG, Andrea e Niveo -ultimo- con 6.5. In sfida andranno in due, Andre e Niveo.

Per quanto riguarda il circuito di ballo di Amici 2022, a valutare le esibizioni è stato Little Phil. Primo posto per Samu (8.5), poi Ludovica, Samuel, Megan, Asia, Rita e -ultima- Maddalena con 6.5.

Mattia non ha partecipato perché doveva mettersi alla prova con un ballo proposto da Alessandra Celentano che promuove l’esecuzione.

Tra gli inediti, invece, Davide Simonetta fa vincere Wax su NdG e Cricca.

Gianmarco vince la sfida di ballo contro Claudia ma la ballerina viene trattenuta da Raimondo Todaro che deve decidere, poi, se farla entrare sostituendo Asia.

Anche Piccolo G vince la sfida che aveva in programma. La gara Oreo, invece, vede la vittoria di NDG.

Polemica in studio per le parole usate nei confronti di GianMarco, definito Medioman come ballerino. Il ragazzo aveva ribattuto dicendo che i ballerini scelti da Todaro non sono così fenomeni rispetto a lui…

Nessuna maglia sospesa e nessun eliminato in questa nuova puntata di Amici 2022 che andrà in onda domenica 9 ottobre.