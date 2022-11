Amici 2022 torna domenica 6 novembre con la nuova puntata del pomeridiano domenicale, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto mentre nel circuito del ballo non ci sarà più Veronica Peparini e al suo posto Emanuel Lo sarà accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo nuovo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Ecco, tutte le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 2022. A giudicare le cover sarà Cristiano Malgioglio. Federica ha ottenuto un 10 per Hypnotized, stesso voto assegnato a Tommy Dali. Benissimo anche Cricca (10) e NDG con un 9. Per Wax invece un 9- mentre 7+ sia per Ascanio che per Niveo. Arisa assegna un compito ad Aaron e il risultato viene apprezzato (nonostante Zerbi critichi il pezzo).

A giudicare i ballerini, invece, è stato Froz. Maddalena e Megan hanno ottenut0 8.5, Samu ha un 8, Mattia 7,5, Claudia, 7. Si scende con Rita (6.5), poi Ludovica (6+) e infine Gianmarco, con la sufficienza. Il ragazzo ha pianto per essere arrivato ultimo nella classifica di ballo.

Ramon balla ma la Celentano lo critica perché pensa che stia cercando di avere troppa attenzione su di lui. Gli fa presente di non essere al Grande Fratello.

Piccolo G vince la sfida e rimane all’interno della scuola.

A breve usciranno gli inediti di Wax, NDG e Tommy, da mezzanotte di lunedì 7 novembre.

Ospite della puntata Marco Mengoni che ha cantato il suo ultimo singolo, Tutti i miei ricordi, tratto dall’album Materia (Pelle)

Appuntamento per domenica 6 novembre per l’ottava puntata del pomeridiano di Amici 2022.