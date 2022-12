Amici 2022 torna domenica 4 dicembre con la nuova puntata del pomeridiano domenicale, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto mentre nel circuito del ballo troviamo la new entry Emanuel Lo accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo nuovo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Ospiti della puntata di Amici 2022 di domenica 4 dicembre saranno Il Volo che canteranno il brano “So this is Christmas”. Saranno anche giudici della gara di cover. Per quanto riguarda la competizione di ballo, invece, ci sarà Anbeta.

E i provvedimenti disciplinari con possibili eliminazioni? Molto rumore per (quasi) nulla, come immaginato da molti. Dalle anticipazioni, infatti, Niveo e NDG entrano in studio in secondo tempo solo dopo che la loro insegnante, Lorella Cuccarini, ha deciso di restituire le maglie. Nonostante il caos dei precedenti giorni, però, NDG, WAX, Piccolo G e Tommy Dali hanno nuovamente trasgredito le regole, uscendo -quando non dovevano- durante la prove generali. NDG ha provato a giustificarsi ma nuovamente le è stata sospesa la maglia dalla sua docente. Arisa non ha preso provvedimento per Wax, sottolineando che dovrebbe smettere di fumare.

Gianmarco sfida Ginevra e viene giudicato dalla Bernabini. Vince lui. Altra sfida per Samu. A trionfare è lui ma entra anche la ballerina sfidante poiché molto brava.

La sfida di Tommy Dali e Piccolo G vengono vinte da loro. Rudy Zerbi, come provvedimento, congela il lavoro dato da Dardust, sul comporre una canzone con un preciso beat, a Tommy che Piccolo G. Potranno, se vogliono sfidare qualche loro compagno oppure decidere se far uscire il loro secondo inedito.

La gara di ballo giudicata da Anbeta viene vinta da Rita.

Ci saranno nuove sfide ad Amici 2022 per scoprire chi potrà esibirsi al Concerto di Capodanno. A vincere sono Cricca e Angelina. Ballerà, con loro, Rita.