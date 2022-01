Ecco le anticipazioni e cosa vedremo nella puntata di Amici 2022 in onda domenica 23 gennaio, con numerosi colpi di scena, anche in vista del serale che si avvicina sempre più (previsto per marzo). Dopo le quattro eliminazioni di sette giorni fa, ci saranno diversi cambiamenti anche nel prossimo appuntamento col talent show. Quindi, se non volete rovinarvi la sorpresa, fermatevi qua con la lettura.

Grazie al sito “Quello che tutti vogliono sapere”, ecco cosa accadrà nella prossima puntata. Rudy Zerbi ha deciso di eliminare… Rea. Il docente dice di essere poco convinto dal percorso della sua allieva e quindi, senza se e senza ma, decide di chiudere qui il suo percorso nel programma.

Alla base della scelta di Rudy Zerbi, anche le classifiche di Gerry Scotti, Pippo Baudo e Linus che hanno indicato (insieme a quella fatta dai ragazzi stessi) Rea, Albe e Crytical come i meno apprezzati e votati. Se Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini hanno deciso di salvare e mantenere in gara i loro cantanti, Zerbi ha optato per l’eliminazione di Rea.

Alessandra Celentano ha cercato degli sfidanti per Mattia che, però, solo la settimana prossima potrà scoprire se rimanere o meno nella scuola di Amici 2022 dopo l’infortunio avuto.

Come anticipato, Gerry Scotti è stato il giudice della gara di canto. I voti assegnati hanno visto trionfare LDA (con 9), poi Crytical, Alex, Sissi, Calma, Luigi, Aisha, Albe e, ultima -appunto- Rea.

Rudy Zerbi ha chiesto un confronto tra Calma e Alex dopo un commento, non gradito da Zerbi, da parte di Alex, su Calma. La sfida, però, non era eliminatoria e ha visto, comunque, Calma avere la meglio rispetto ad Alex.

Ospite della puntata di Amici 2022 è stato Franco126.

Le maglie dei ragazzi sono state sostituite da quelle del serale. Ma dovranno ancora lottare, nelle prossime settimane, per mantenerla e riuscire ad ottenere un posto ufficiale.