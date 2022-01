Si avvicina il serale di Amici 2022 e, dopo la puntata di domenica scorsa, restano in voga le classifiche per scoprire i cantanti che primeggiano e chi, invece, risulta ultimo in classifica. Nell’ultimo appuntamento con il talent show, con la somma di tutte le classifiche, a dover abbandonare la scuola è stata Nicol.

Nella puntata del daytime di oggi, Maria De Filippi ha rivelato la scelta della produzione di rendere note 4 classifiche: Classifica inediti, cover, cantanti della scuola e giudice della gara di canto.

La produzione lascia ai professori la scelta di poter decidere se e come considerare quei risultati.

Maria De Filippi ha poi spiegato:

“Per quanto riguarda la classifica degli inediti, siete chiamati a scegliere voi quale inedito far votare e da chi deve essere giudicato. per quanto riguarda la classifica delle cover, siete chiamati a indicare una delle cover e poi scoprirete da chi sarà giudicata Una classifica dei compagni dal primo all’ultimo senza pari merito. E saranno anonimi. Poi ci sarà la classifica con il giudice della puntata di domenica”

Tutti i cantanti di Amici 2022 si separano e votano da soli i compagni, dal primo all’ultimo.

Nella prima posizione ci sono due persone, Sissi e Alex. Al secondo posto Luigi. Poi LDA (terzo), Crytical, Aisha (quinta), Rea (sesta), ultimo posto in classifica per Albe:

“Non me l’aspettavo, mi fa un po’ strano. E andrà ad influire molto sulla media delle altre perché nelle cover non ho mai brillato. Qualcuno ha qualcosa da dire?” è la reazione di Albe dopo aver scoperto la sua posizione.

Aisha spiega che anche lei ha dovuto calcolare complessivamente i pezzi, il cantante e la sua opinione. Albe deluso dai voti dei compagni di Amici 2022:

“Non mi ritengo ultimo, il settimo… In questa classifica guardi il primo e l’ultimo, quelli in mezzo nemmeno li guardi”.

Serena ha preso le difese del compagno: “Non mi aspettavo Albe per ultimo… Vi ritengo ipocriti… ”

“Io mi sto basando sul mio comportamento guardando artisticamente una persona. Come se io non potessi avere un rapporto con una persona in base a quello che penso di lui come artista” ribatte Alex.

Albe, in casa, piange, accanto alla ballerina: “Mi dà fastidio…”