Amici 2022, anticipazioni sesta puntata 23 aprile. Oggi è stato registrato il nuovo appuntamento. Se non volete rovinarvi la sorpresa non andate avanti con la lettura. Ecco tutto quello che accadrà sabato, in prima serata su Canale 5.

Ricapitoliamo i concorrenti di Amici 2022 ancora in gara. Nella squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (accoppiata confermata come ad Amici 2021) ci sono LDA (cantante), Luigi Strangis (cantante) e Michele Esposito (ballerino). Il team composto da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, vede 2 elementi: Albe (cantante) e Dario Schirone (ballerino). Infine ecco i ragazzi che fanno parte del team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: Alex (cantante), Nunzio Stancampiano (ballerino), Serena Carella (ballerina) e Sissi (cantante).

Partiamo subito dal nome del primo eliminato, come anticipato dal profilo Twitter di Amicii_news: Nunzio. Sarà il ballerino della squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini a dover abbandonare il programma.

Nel ballottaggio finale sono finito LDA e Nunzio.

La prima manche di Amici 2022 si apre con Cuccarini Todaro contro Zerbi Celentano. Nella prima sfida, Alex vince contro LDA. Poi confronto tra ballerini e Michele ha la meglio su Nunzio. Infine, guanto di sfida Sissi Alex contro Luigi e LDA e, ad avere la meglio sono i due cantanti della squadra Cuccarini Todaro. Al ballottaggio Luigi, Michele e LDA.

La seconda manche vede Cuccarini Todaro nuovamente contro Zerbi Celentano. Due sfide, Luigi contro Alex (e vince il primo cantante), poi Michele contro Nunzio e Serena. Ad avere la meglio è, in questo caso, Nunzio. Al ballottaggio Nunzio, Serena e Alex.

Terza manche che vede Zerbi Celentano contro Peparini e Pettinelli. Guanto di sfida Michele contro Dario, trionfa Michele. Poi Michele contro Dario e Albe. Vincono loro due. Infine Luigi contro Dario e vince Luigi. Va al ballottaggio Dario.

Al ballottaggio sfida tra inediti di Luigi, Albe, Alex e LDA. Al ballottaggio finale LDA contro Nunzio.

Ospiti di questa puntata di Amici 2022 i The Kolors.