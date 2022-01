Ecco le anticipazioni e cosa vedremo nella puntata di Amici 2022 in onda domenica 16 gennaio, con numerosi colpi di scena, anche in vista del serale che si avvicina sempre più (previsto per marzo).

Partiamo da Rudy Zerbi. La settimana scorsa aveva espresso forti dubbi nei confronti di Elena che non lo convinceva del tutto. Ha fatto entrare Paily, una nuova sfidante e ha permesso ad entrambe di esercitarsi e provare, nei giorni seguenti. Le opzioni possibili erano numerose: Paily avrebbe potuto prendere il posto di Elena, sarebbe potuta rimanere Elena oppure entrambi. Infine, anche la possibilità più estrema: non tenere entrambe. E, in base alle anticipazioni emerse dal sito Quello che tutti vogliono sapere, Rudy Zerbi ha deciso di eliminare sia Elena che Paily. Nessuna delle due continuerà il percorso all’interno della scuola di Amici. Inoltre, l’insegnante ha comunicato anche la decisione di eliminare Nicol da Amici 2022.

Raimondo Todaro ha chiesto una sfida eliminatoria tra Christian e Cristiano. I due ballerini, il primo della sua squadra e il secondo della Celentano, è stato voluto dal docente di ballo poiché convinto che la collega metta sempre in difficoltà i suoi allievi. E dalla competizione, ad avere la meglio è stato proprio Christian (della squadra di Todaro). Cristiano ha dovuto, così, abbandonare il programma, salutando tutti.

Inoltre, altri due colpi di scena prima della fine di questa puntata registrata di Amici 2022. Anna Pettinelli ha annunciato di voler sospendere la maglia di Albe poiché non lo trova motivato come vorrebbe. Il giudizio resta in stand by. Stessa sorte anche per Cosmary, allieva di Alessandra Celentano. Nonostante l’insegnante la trovi migliorata, non è ancora affatto convinta perché non rientra nei suoi “canoni di ballerina”.

Mattia è ancora infortunato e non può esibirsi. Alessandra Celentano chiede un’interrogazione per lui al termine della quale, il voto assegnato è 3.