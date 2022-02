Amici 2022 torna domani, 13 febbraio, con il consueto speciale pomeridiano. La puntata è stata registrata oggi, nel pomeriggio di sabato 12 febbraio. Ed ecco tutte le anticipazioni su quello che vedremo, domani, in onda dalle 14. Se non volete rovinarvi la sorpresa, non andate avanti con la lettura…

Ospiti della puntata, direttamente dalla loro partecipazione a Sanremo 2022, troveremo Sangiovanni, Aka7even, Irama ed Emma. Presente anche Beppe Vessicchio.

Mattia ha dovuto abbandonare il programma per un infortunio al piede che necessita di alcuni mesi di recupero prima di poter ballare nuovamente. Tra le lacrime, è stato consolato dal suo insegnate, Raimondo Todaro, che gli ha promesso un banco assicurato a settembre, nella nuova edizione del programma.

Sono ufficialmente 4 i concorrenti che sanno già di approdare al serale di Amici 2022, grazie al risultato delle classifiche rese note nella puntata e dopo la decisione dei loro docenti. E così, Alex (Cuccarini), Sissi (Cuccarini, Dario (Peparini) e Michele (Celentano) hanno sicuramente un posto nella prossima fase del talent show. Nessuna sfida potrà portargli via il ruolo.

Maria De Filippi ha dato la possibilità a Raimondo Todaro di riprendere un suo ex allievo nel programma: ritorna, così, Nunzio.

Emma è stata giudice della gara di canto tra i ragazzi e ha assegnato i voti. Primo posto per Sissi (9.5), poi Aisha (8.5), Calma (8+), Crytical (8), LDA (7,5), Albe (7.5). Ultimi Alex e Luigi con 7.

Seconda sfida di canto per i concorrenti, questa volta giudicata da Beppe Vessicchio. Primo posto per Calma, poi Alex, Aisha, LDA, Luigi e Crytical.

Marcello Sacchetta è giudice della gara di ballo (e annuncia di essere presto padre, insieme alla sua Giulia Pauselli), Primo posto per Carola, Serena e Dario, infine Christian e Alice.

Tutti i professori hanno salvato i loro alunni sebbene arrivati ultimi nelle classifiche di oggi di Amici 2022.

Serena è stata applaudita dalla sua insegnante, Veronica Peparini, ma criticata dalla Celentano per la sua tecnica. Successivamente è scoppiata a piangere.