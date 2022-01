Nella puntata di Amici 2022 in onda domenica scorsa, Luigi si è ritrovato a confronto con Calma, dopo che il cantante, nei giorni scorsi, ha messi in dubbio le qualità del compagno, sottolineando che non sarebbe in grado di battere nessuno all’interno della scuola. Il pensiero di Alex non è arretrato di un centimetro nemmeno durante il confronto con Rudy Zerbi che ha voluto la sfida (e ha visto Alex perderla, senza conseguenze). Una volta in casetta, tra Alex e Calma si raccende la discussione.

“Sembra come se automaticamente tu mi stessi sul cazz0… non c’entra assolutamente niente” ribadisce Alex parlando con il rapper dopo il suo commento in merito al fatto che non sarebbe in grado di battere nessuno dei compagni all’interno della scuola.

“Il modo in cui l’hai detto è risultato arrogante” ribatte Calma mentre Alex continua a ripetere di non sentirsi affatto tale.

“E’ il mio gusto, a me non interessa niente di cambiare il parere. Posso tenere in considerazione fino a quando non tocca il mio gusto personale” commenta Alex, con una sorta di tregua con il compagno.

Tornato nella sua camera ad Amici 2022, ovviamene, Alex continua a sottolineare il fatto che abbiano travisato le sue parole. E crede che i suoi compagni abbiano paura di esprimersi o di dire le proprie parole, attaccando così i presenti, Luigi e Crytical.

“Non mi piace la canzone, è difficile che cambi il mio parere su di lui” continua a ripetere aggiungendo che “tanti hanno la loro opinione ma non la dicono. Tante altre persone avevano un parere ma non lo esprimono”.

Si accende una nuova discussione con Luigi che nega di non aver voluto esprimere il suo parere per paura e i due continuano a discutere. Interviene Calma che difende Luigi. Ma Alex non molla la sua idea:

“Posso pensarlo?”

Successivamente, sempre nel daytime di oggi di Amici 2022, in cucina, Alex raggiunge Crytical e Luigi per “scusarsi”.

“Ero scazzat0 prima… Sto parlando con Crytical e Luigi, poi se vogliono ascoltarmi bene…”