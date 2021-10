Amici 2021 torna con la sesta puntata del pomeridiano, in onda domenica 24 ottobre 2021. Appuntamento dalle 14 alle 16.30 per le attese conferme delle maglie ed eventuali sfide annunciati nel corso della settimana.

Rudy Zerbi dovrà prendere una decisione in merito al percorso di Giacomo all’interno di Amici. Il professore di canto non è convinto dell’atteggiamento del giovane nel programma, poco coinvolto ad allargare i suoi orizzonti per essere anche autore di brani (nella lettura dei libri assegnati, ad esempio). Nel corso della settimana, all’interno della Casetta è entrato Simone, un giovane artista 18enne che sarà messo a confronto proprio con Giacomo per capire chi, tra i due, meriterà di continuare il suo percorso nel talent show. E la scelta sarà presa proprio nella puntata di oggi.

Anche Flaza sarà al centro del sesto appuntamento di Amici 2021, dopo non essersi presentata in orario alla prova costumi. Che cosa deciderà di fare Lorella Cuccarini, la sua insegnante?

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata insieme a voi, a partire dalle 14 di oggi, domenica 24 ottobre.

Amici 2021, regolamento

Ecco il regolamento di questa edizione: