Amici 2021 torna in onda con l’appuntamento pomeridiano domenica 24 ottobre. Oggi pomeriggio è stata registrata la sesta puntata del talent show. Qui sotto tutte le anticipazioni, se non volete rovinarvi la sorpresa, non andate avanti nella lettura…

Il sito Quello che tutti vogliono sapere, ha svelato cosa accadrà nel prossimo appuntamento di Amici 21.

Eliminazione in vista: Lorella Cuccarini, dopo aver saputo che Flaza è arrivata in ritardo alla prova costume prevista, ha deciso di eliminare la cantante e di farla tornare a casa. La giovane artista era stata al centro di numerose polemiche nelle settimane scorse a causa dei suoi comportamenti e delle infrazioni delle regole nel programma. Dopo questa ennesimo ritardo, la sua insegnante ha deciso di fermare qua la sua partecipazione al talent show.

Tommaso è stato messo in sfida da Anna Pettinelli. Il confronto con il cantante Marco, però, è stato vinto da Tommaso.

C’è stata una gara legata agli inediti e giudicata da Giorgia. Albe è arrivato primo nella classifica mentre Nicol era assente in puntata perché aveva la febbre e non ha potuto partecipare a questa gara. Secondo gradino per Rea, terzo Alex, LDA quarto, Luigi e Tommaso (ultimo)

Giacomo, in settimana, era stato messo in discussione dal suo stesso insegnante. Rudy Zerbi lo aveva messo a confronto con un altro cantante meritevole di attenzione, Simone. E proprio lui ha avuto la meglio. Giacomo ha abbandonato la scuola.

Rea ha fatto una sfida, su volontà di Anna Pettinelli. E l’ha vinta.

Momento “gossip” con un bacio tra Albe e Serena all’interno della scuola di Amici 2021.

Nel campo del ballo, Serena ha ballato con Christian e Alessandra Celentano si è complimentata per la performance. Carola ha ballato una variazione della Carmen mentre Christian ha danzato sotto le note di Latte+ di Achille Lauro.

Appuntamento con la sesta puntata di Amici 2021 domenica 24 ottobre dalle 14 su Canale 5.