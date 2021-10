Amici 2021 torna con il daytime in onda lunedì 4 ottobre. La puntata si è aperta con un recap della puntata andata in onda ieri, domenica, dalle 14. Si parla di Carola e Luigi, complici all’interno del programma. Una forte simpatia, come suggerisce la scritta in sovraimpressione.

“Io non sono una tipa che si fidanza… non so se lo voglio o no, sono in una fase di “Non so”” commenta mentre arriva proprio Luigi accanto a lei.

A Tommaso poi racconta:

“Ha un modo di fare che mi intriga ma non mi attrae. Però non ho detto che non mi piace”

Dopo lo speciale di domenica di Amici 2021, i ragazzi vengono chiamati in casetta. Viene mostrato un video con le immagini delle condizioni in cui vivono nella casetta:

“La produzione ha deciso di aspettare 15 giorni” commenta la voce della clip, nel mostrare le immagini del disordine all’interno dell’abitazione.

Dopo alcune immagini di confusioni, polvere, bottiglie vuote sul comodino e scarpe in giro per casa, è il momento della decisione dei provvedimenti da parte della produzione. Ancora peggio in giro, con piatti accumulati da lavare, muffin mezzi mangiati in giro, bicchieri sul tavolo, piatti ancora da sciacquare.

I ragazzi si aspettano una conseguenza e iniziano a borbottare, dandosi quasi la colpa a vicenda. Nicol ammette di provare vergogna per le immagini appena viste.

Due cantanti e due ballerini verranno messi in sfida, a sorteggio, nella prossima puntata di Amici 2021. Vengono mostrati video di cantanti e ballerini pronti per la sfida: tra questi, 2 verranno scelti -in ogni categoria- dalla produzione.

Tommaso e Nicol invitano -seccamente- i più responsabili a farsi avanti.

“Il problema è il motivo per cui potrei andare in sfida e non sta né in cielo né in terra. Vi rendete conto che deve essere messo in discussione il nostro sogno, perché abbiamo lasciato la casa una mer*da?” sbotta, seccatissima, Nicol, contro i compagni.

I ragazzi chiedono, invece del sorteggio, di poter essere loro a scegliere chi mandare in sfida. Nicol si lamenta (ancora), questa volta perché non riesce a votare una persona.

Flaca non vuole scrivere il bigliettino con i nomi, idem Albe.

Alla fine, viene lasciato un contenitore con i nomi indicati. Chi saranno? Lo scopriremo domani nella prossima puntata del daytime di Amici 2021.