LDA è stato messo nuovamente in sfida da Anna Pettinelli, come mostrato nel daytime di mercoledì 10 novembre di Amici 2021. Ecco parte del contenuto della busta rossa arrivata nella Casetta:

Una canzone si può scrivere in mille modi, la ricerca delle parole è fondamentale. Ai provini ho incontrato Niccolò che è riuscito ad impressionarmi con una canzone accattivante dal punto di vista delle parole. LDA, paragonato a lui, è ancora all’asilo. “Ti prego amore non devi cambiare, mi togli il fiato e non mi fai parlare…” alcune delle frasi usate da lui. Amore, cuore, la sagra della banalità. E’ inutile riproporre sempre la stessa rima. E’ ora di cambiare. A proposito, anche cambiare fa rima con amare. Per questo ho deciso di mettere in sfida Niccolò con LDA“

LDA ha poi visto il video dell’esibizione di Niccolò. A Sissi non è piaciuto.

Giacomo: “E’ vero che bisogna evitare di essere banali ma nemmeno cercare parole astruse. Non è che una canzone con parole più ricercate sia scritta meglio”.

“Non ne posso più” ammette LDA. “In questo momento sono senza parole. Punto. Mi vuole fuori a tutti i costi, basta. Va a dormire alla note e pensa che deve buttarmi fuori, fra un po’. Due buste rosse di fila… E ha citato la canzone che cantavano tutti in studio”

Il cantante è convinto che, se anche vincesse questa sfida, poi ne dovrebbe fare comunque altre.

“In realtà non so se ringraziarla perché sto cantando di più. Se lei non mi sopporta, mi sentirà ancora di più…”

Successivamente, Luigi è stato chiamato in studio per cantare il suo inedito, Muro, dopo essere arrivato al primo posto della gara di domenica scorsa, giudicata da Loredana Bertè. E, in collegamento con Maria De Filippi, confessa:

“Passavo la maggior parte delle giornate a suonare, studiavo poco… Non realizzi neanche quando ci sei di cantare sul palco. Anche qui, come il discorso di prima, non realizzarlo mi fa sentire più sincero verso chi ho davanti. Non penso a come sto, penso a dare quello che voglio comunicare. Mi dà un po’ più di confidenza con me stesso e con gli altri”: