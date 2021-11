Muro è il brano inedito presentato da Luigi nella puntata di Amici 21 andata in onda domenica 7 novembre, durante la gara con i compagni. A giudicare le esibizioni è stata Loredana Berté che ha premiato il giovane artista con un 10.

Luigi, Muro, ascolta la canzone

Luigi, Muro, significato canzone

Il brano parla del magnetismo che lega la coppia al centro delle parole del testo. Tra i due c’è attrazione alla quale è impossibile prendere distanza. E nonostante le differenze, la possibilità per i due c’è (Tu con quegli occhi timidi mi cerchi, Io faccio slalom tra i miei sbagli, Per rivederti qui davanti, E non mi importa se siamo diversi, E’ una guerra che vincerai”).

Luigi, Muro, video esibizione ad Amici 2021

Qui potete vedere la video esibizione di Luigi ad Amici 21 nella puntata di domenica 7 novembre 2021.

Luigi, Muro, testo canzone

Noi siamo sogni in fumo

Non ci metteranno spalle a muro muro muro muro

Vuoi partire non sai dove andare

Io un’idea ce l’avrei ma facciamo un po’ come vuoi

Mentre la notte piove forte eh

Lacrime allungano lo Chardonnay

La smetti di ballare

La smetti di ballare senza di me

E non ti piace restare

Però ti piace fregarmi

Però per ogni luna che ci guarda sopra

e tutta la sfortuna che che ci segue ancora

noi come James Dean

Cuori a 200 all’ora ogni volta

Come quei sogni violenti che abbiamo sbattuto al muro muro muro muro

come io e te appena svegli che balliamo con il fumo fumo fumo fumo

E ci sbattiamo

In un abbraccio

Come le strade

Di Montecarlo

Tu con quegli occhi timidi mi cerchi

Io faccio slalom tra i miei sbagli

Per rivederti qui davanti

E non mi importa se siamo diversi

E’ una guerra che vincerai

Promettimelo

Che un po’ ti piace restare

Però per ogni luna che ci guarda sopra

E tutta la sfortuna che che ci segue ancora

noi come James Dean

Cuori a 200 all’ora ogni volta

Come quei sogni violenti che abbiamo sbattuto al muro muro muro muro

come io e te appena svegli che balliamo con il fumo fumo fumo fumo

E non ti piace restare

Però voglio girare e rigirare intorno a te

Come fa il vento

Fumare in due sulle scale

e poi buttarsi giù si e poi buttarsi giù

Però per ogni luna che ci guarda sopra

E tutta la sfortuna che che ci segue ancora

Noi come James Dean

Cuori a 200 all’ora ogni volta

Come quei sogni violenti che abbiamo sbattuto al muro muro muro muro

Come io e te appena svegli che balliamo con il fumo fumo fumo fumo