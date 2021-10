Nuovo appuntamento oggi con il daytime di Amici 2021, dalle 16.15 circa su Canale 5. Ecco cosa è successo nella puntata di martedì 5 ottobre.

Si parte ovviamente dal provvedimento disciplinare al centro della puntata di ieri. A causa del disordine evidente nella casetta, due ballerini e due cantanti saranno messi in sfida nello speciale di domenica prossima. Nicol si è lamentata palesemente perché chi era conscio di essere più disordinato, doveva farsi avanti. Ma, alla fine, con votazione anonima, ecco i pareri dei concorrenti del talent show che hanno potuto esprimere il loro pensiero.

11 persone hanno votato Mattia, 8 Christian, 7 per LDA, 3 voti a Rea, 3 Luigi, 2 Carola, 2 Inder, 2 Giacomo, 2 Alex, 1 Albe, 1 Tommaso, 1 Matt. Zero per Nicol, Elisabetta e Flaza.

Rea reagisce male ai voti ottenuti dai compagni di scuola e scoppia a piangere in camera sua, singhiozzando ad alta voce.

“Ho pulito in una settimana più della gente che ho visto qui, e sono finita io. Ho lavato i piatti a mano di tutti!” si sfoga Rea, in stanza.

Christian e Mattia, pure, si lamentano per i numerosi voti ottenuti dai compagni.

Inder sottolinea, davanti a tutti:

“E’ il figlio di Gigi d’Alessio, è ovvio che in casa non faccia un ca**o”

In stanza, Mattia piange per essere finito in sfida. Il ballerino della squadra di Raimondo Todaro reagisce male “alla nomination”.

“Il mio sogno a rischio perché la gente pensa che io non pulisco! Fosse poi vero!”

Tutti i ragazzi, il giorno dopo, vengono chiamati in gradinata.

Alle 23.23 arriva una chiamata alla redazione da parte di Matt:

“Posso chiedervi una cosa? C’è stato un disguido per i nomi… posso chiederei a voi. Ho scritto il nome di Rea, io non l’avevo vista, tutti stanno dicendo che ho sbagliato e volevo ritirarlo”.

Dopo questa comunicazione, i calcoli vengono rifatti. A dare i nomi ufficiali è Maria De Filippi. Trovano due buste rosse ma anche Albe ritira il nome di Rea (“Non cambierebbe nulla”).

Elisabetta ritira il nome di Inder che protestava. Non cambia nulla nemmeno in questo caso…

In sfida finiscono Christian e Mattia. Osservano i ballerini scelti dalla produzione per la sfida. Mattia crede di poterla battere (“Dai video penso di farcela”). A giudicarli, saranno SOLO i professori di ballo e non una commissione esterna.

E’ il momento di scoprire i nomi dei cantanti in sfida: LDA e Luigi.