Amici 2021 torna con il daytime in onda giovedì 30 settembre. La puntata si è aperta con l’arrivo di LDA da Rudy Zerbi, per una comunicazione e un incontro molto importante.

D.Whale, il produttore di Blanco (tra i vari artisti), ha incontrato in collegamento LDA che ha cantato, dal vivo, “Quello che fa male”, il suo brano inedito.

Si passa poi a Carola, ballerina di Alessandra Celentano, invitata dalla sua insegnante a mettersi in sfida con Mirko, danzatore che Veronica Peparini vorrebbe far entrare nella scuola.

Carlo chiede di poter parlare con la sua docente di Amici 2021. Ma si collega Maria De Filippi:

“Mi offro volontaria per la sfida” dichiara Carola, rivolta alla conduttrice. Christian interviene spiegando di voler essere lui a farla poiché è quello indicato inizialmente dalla Peparini.

Nella puntata del daytime di oggi di Amici 2021, Anna Pettinelli ha assegnato nuovi pezzi a Inder. L’insegnante si presenta in sala prove per discutere del pezzo “Pazzeska” di Myss Keta, assegnatogli:

Inder spiega che non si trova: “Non ha niente a che fare con me…”. La docente lo corregge:

“La mia difficoltà è di spiegare chi è Inder alle persone che non hanno mai ascoltato la musica di Inder. La tua musica non è facile, non è immediata. Devo farti cantare dei pezzi che la gente già conosce per poi far conoscere te. I toni orientali ci sono un po’ in questo pezzo. E’ sbattere in faccia alla gente quello che sai fare tu. Cambia le parole se vuoi, ti do l’opportunità di scrivere dei tuoi pensieri sulla donna, di cambiarle. Fai vedere che le donne non sono così. Ti do l’opportunità di farlo diventare come vuoi tu. E’ la cosa più simile per far capire il tuo linguaggio. Al momento mi devi dare credito e ti devi fidare”