Amici 2021 è partito ieri, con la prima puntata, dalle 14, su Canale 5. Alla conduzione Maria De Filippi con i docenti chiamati a decidere se assegnare o meno un banco agli aspiranti cantanti o ballerini che si esibivano davanti a loro. Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini i docenti di danza, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerzi -invece- insegnanti di canto (dopo l’addio di Arisa, presente nell’edizione 20 ma assente quest’anno poiché prossima concorrente a Ballando con le stelle su Rai 1). E tra i cantanti che si sono presentati nella prima puntata, anche LDA, figlio di Gigi d’Alessio.

LDA, Luca d’Alessio, biografia

Ecco come Maria ha presentato il giovane cantante:

LDA, Cantautore, 18enne:

“Sono nato a Roma ma vivo a Napoli con mia mamma Carmela di 52 anni, casalinga. I miei sono separati, mio padre è Gigi d’Alessio. Ho scelto Amici perché è un programma che dà la possibilità di conoscere un artista. Se dovessi entrare, la prima settimana riceverò una valanga di insulti perché sono il figlio di, raccomando della situazione. Ma poi mi conosceranno e capiranno chi sono, conoscendomi per quello che sono perché io là farà quello che faccio a casa. Mi fanno arrabbiare i buffoni, le persone false e i maleducati.

Ciò che fa bene lo lasciamo andare, Testo

Noi che balliamo intorno al bordo di un cratere

che con te accanto tutto il mondo non si vede

gli occhi marroni son montagne senza neve

che se mi guardano poi non respiro bene, da un po’

io mi guardo allo specchio

e vedo nel riflesso

qualcosa di diverso

non ci sei più accanto

È perché amiamo quello che fa male

ciò che fa bene lo lasciamo andare

e che il mio pianto sembra un temporale

prometto che io lo terrò lontano

Ti prego amore, non devi cambiare

le tue carezze fanno bene al cuore

mi togli il fiato e non mi fai parlare

io ti amo da morire ma tu non lo sai

Il disordine è un mare di desideri

di quelli ma tu ancora non mi credi

entri nei miei sogni e dai dimmi che cosa vedi

due cuore spezzati se uniti si fanno interi

ogni bacio che

mi dai la vita, si allunga di un giorno

e sei per me il vento che fa respirare il mondo

e perché amiamo quello che fa male

ciò che fa bene lo lasciamo andare

è che il mio pianto sembra un temporale

prometto che io lo terrò lontano

Ti prego amore, non devi cambiare

le tue carezze fanno bene al cuore

mi togli il fiato e non mi fai parlare

io ti amo da morire ma tu non lo sai

perché amiamo quello che fa male

ciò che fa bene lo lasciamo andare

è che il mio pianto sembra un temporale

prometto che io lo terrò lontano

ti amo e non lo sai

Amici 2021, LDA (video esibizione)

Qui il video dell’esibizione nella prima puntata di Amici 2021.

Amici 2021, Anna Pettinelli lo boccia, Rudy Zerbi lo salva

LDA è stato scelto da Rudy Zerbi per la sua squadra, ad Amici 2021. Anna Pettinelli, durante l’esibizione, aveva abbassato “per delusione”

“Credo tu sia cresciuto a pane e musica con un padre così, vivendo con un padre così importante e creativo. Potevi ideare qualcosa di più. Lo trovo un po’ datato come genere, perdonami. Mi sembri un Gigi d’Alessio 3.0”

Rudy, invece, ha alzato la leva, dandogli ancora la base: “Banco sì. Ho sempre approcciato come produttore discografico. Credo che datato sia chi non si è aggiorna e non è al passo con i tempi. Rappresenta un genere che amano tanti in Italia”.

Questo il suo profilo Instagram ufficiale.